‏«موانئ دبي العالمية»‏ توقِّع اتفاقية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات بلوان في إندونيسيا

المصدر: دبي- البيان

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تبدأ مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عملياتها في «محطة حاويات بلوان الجديدة» في إندونيسيا، وذلك بعد انتهائها من إبرام اتفاقية مع الحكومة الإندونيسية ستتمكن المجموعة بموجبها من إدارة المحطة و‏البدء بإجراء توسعات كبيرة.‏



وستساعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الاستثمار الإندونيسية ومشغِّل الموانئ «بيلندو» المملوك للحكومة الإندونيسية، ومجموعة موانئ دبي العالمية على إنشاء أهم رابط مباشر لإندونيسيا مع مضيق ملقا، وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.‏

وقّع الاتفاقية سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وساندي ويجايا، رئيس شركة «بي تي بريما لمحطات الحاويات»، وهي شركة تابعة لشركة «بي تي بيلابوهان إندونيسيا (بيرسيرو)».

وعلى المدى الطويل، تهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرة «محطة حاويات بلوان الجديدة» من 600,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت الحالي إلى 1.4 مليون حاوية كما ستهدف المحطة إلى جذب مزيد من الشحنات المباشرة، ما يقلّل من اعتماد شمالي سومطرة على الموانئ المركزية الإقليمية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.



تحديث

وتعمل «محطة حاويات بلوان الجديدة» مركزاً محلياً للمقاطعات المجاورة في سومطرة. وسيعزّز برنامج التوسّع والتحديث مكانتها بوابة تجارية ولوجستية رئيسة في مضيق ملقا وستعمل موانئ دبي العالمية أيضاً مع شركائها على ربط محطات الحاويات الأخرى والموانئ الصغيرة في جزيرة سومطرة، إلى جانب تحديث البنية التحتية البحرية للميناء بهدف زيادة أهمية الدور الذي تؤديه محطة حاويات بلوان الجديدة في خفض التكاليف اللوجستية لنقل الحاويات في شمالي سومطرة.



وقال إريك ثوهير، وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا: «بحسب توجيهات الرئيس جوكو ويدودو، فهناك دائماً قيمة استراتيجية، تجمع ما بين الإنصاف وتسريع النمو الاقتصادي عبر مشروعات تطوير الموانئ، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المستويين الوطني والعالمي. وهذا ما ينطبق هنا أيضاً على برنامج توسيع وتحديث محطة الحاويات في ميناء بلوان، والتي نؤمن بأنها ستدعم التدفقات التجارية وزيادة الصادرات بطرق جديدة، ثم تسريع النمو الاقتصادي في شمالي سومطرة بأسلوب مستدام. ويـأتي ذلك تماشياً مع أهداف تطوير محطة الميناء، الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية الشاملة لقطاع الموانئ، والارتقاء بالقدرة التنافسية للموانئ الإندونيسية كونها طرقاً تجارية استراتيجية في منطقة جنوب شرقي آسيا والعالم».



من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم: فخورون بمساعدة إندونيسيا على توسيع «محطة حاويات بلوان الجديدة» ودعمها لتحقيق طموحاتها في شأن تطوير اقتصاد سومطرة عبر الاستثمار في البنية التحتية، كما نهدف إلى التخلص من أوجه القصور وعدم الكفاءة وتذليل العقبات وتمكين تدفق التجارة بين إندونيسيا والعالم أجمع ‏عبر الاستثمار في التقنيات المستدامة المتطورة وتوفير إمكانات تدريبية على أعلى مستوى، إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الصحة ‏والسلامة.‏



وأكد عارف سوهارتونو، رئيس شركة بي تي بيلابوهان إندونيسيا (بيرسيرو) أن هذا التعاون يُعد إحدى الخطوات الحاسمة في تطوير «محطة حاويات بلوان الجديدة» وفقاً لمعايير الخدمات الدولية التي ستمكّن المحطة من تعزيز دورها ومكانتها بوابة مهمة للخدمات اللوجستية في شمالي سومطرة. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يعزّز هذا الميناء القدرة التنافسية للمنتجات الرئيسة في سومطرة فضلاً عن إسهامه في الخفض التدريجي لتكاليف الخدمات اللوجستية.



وقال رضا ويراكوسوماه، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية: يُمثل استثمار هيئة الاستثمار الإندونيسية في «محطة حاويات بلوان الجديدة» خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز دور إندونيسيا محوراً بحرياً بارزاً، ومشاركاً رئيساً في مجال الخدمات اللوجستية العالمية كما يدعم هذا المشروع الكبير النمو الاقتصادي لإندونيسيا ويطوّر قطاعها البحري، ليؤدي دوراً مهماً في دفع النمو الاقتصادي في إندونيسيا.

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