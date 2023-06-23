الأسهم المحلية تربح 54.5 مليار درهم خلال أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 54.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.353 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.407 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.752 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و655 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتجاوزت سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع 7 مليارات درهم موزعة بواقع 4.89 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.11 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.78 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 102.8 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" خلال الأسبوع بنسبة 1.17% أو ما يعادل 110.3 نقطة ليغلق عند 9556.9 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 1.22% أو ما يوازي 112.7 نقطة ليقفل عند 9388.45 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 9.43% والخدمات 5.13% والسلع الاستهلاكية 2.15% والمواد الأساسية 1.65% والرعاية الصحية 1.26% والعقار 0.72% والمالية 0.6%.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "الفا ظبي" 15.8% و"طاقة" 5.13% و"بيانات" 4.23% و"أبوظبي الإسلامي" 2.49% و"أبوظبي الأول" 2.24% و"بروج" 1.93% و"أدنوك للغاز" 1.31% و"فيرتيغلوب" 1.23% و"الياه سات" 1.2% و"الدار العقارية" 0.39% و"العالمية القابضة" 0.23%.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.09% أو ما يعادل 3.38 نقطة ليغلق عند 3792.51 نقطة مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.55% والصناعة 0.21% وخدمات الاتصالات 2.12%.

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