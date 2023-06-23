‏"دي بي ورلد"‏ توقع اتفاقية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات "بلوان الجديدة" في إندونيسيا

المصدر: البيان

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تبدأ مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عملياتها في "محطة حاويات بلوان الجديدة" في إندونيسيا، وذلك بعد انتهائها من إبرام اتفاقية مع الحكومة الإندونيسية ستتمكن المجموعة بموجبها من إدارة المحطة و‏البدء في إجراء توسعات كبيرة.‏

وستساعد هذه الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الاستثمار الإندونيسية ومشغِّل الموانئ "بيلندو" المملوك للحكومة الإندونيسية، ومجموعة موانئ دبي العالمية في إنشاء أهم رابط مباشر لإندونيسيا مع مضيق ملقا، وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.‏

وقّع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وساندي ويجايا، رئيس شركة "بي تي بريما لمحطات الحاويات"، وهي شركة تابعة لشركة "بي تي بيلابوهان إندونيسيا (بيرسيرو)".

وعلى المدى الطويل، تهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرة "محطة حاويات بلوان الجديدة" من 600,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت الحالي إلى 1.4 مليون حاوية. كما ستهدف المحطة إلى جذب مزيد من الشحنات المباشرة، مما يقلّل من اعتماد شمال سومطرة على الموانئ المركزية الإقليمية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعمل "محطة حاويات بلوان الجديدة" حاليًا كمركز محلي للمقاطعات المجاورة في سومطرة. وسيعزّز برنامج التوسّع والتحديث مكانتها كبوابة تجارية ولوجستية رئيسية في مضيق ملقا.

وستعمل موانئ دبي العالمية أيضاً مع شركائها على ربط محطات الحاويات الأخرى والموانئ الصغيرة في جزيرة سومطرة، إلى جانب تحديث البنية التحتية البحرية للميناء بهدف زيادة أهمية الدور الذي تؤديه محطة حاويات بلوان الجديدة في خفض التكاليف اللوجستية لنقل الحاويات في شمال سومطرة.

وقال معالي إريك ثوهير، وزير الشركات المملوكة للدولة في أندونيسيا: "بحسب توجيهات الرئيس جوكو ويدودو، فهناك دائمًا قيمة استراتيجية، تجمع ما بين الإنصاف وتسريع النمو الاقتصادي من خلال مشاريع تطوير الموانئ، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المستوى الوطني والعالمي. وهذا ما ينطبق هنا أيضًا على برنامج توسيع وتحديث محطة الحاويات في ميناء بلوان، والتي نؤمن أنها ستدعم التدفقات التجارية وزيادة الصادرات بطرق جديدة، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي في شمال سومطرة بأسلوب مستدام. ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف تطوير محطة الميناء، الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية الشاملة لقطاع الموانئ، والارتقاء بالقدرة التنافسية للموانئ الإندونيسية كطرق تجارية استراتيجية في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم."

من جانبه قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): إننا فخورون بمساعدة إندونيسيا في توسيع "محطة حاويات بلوان الجديدة" ودعمها لتحقيق طموحاتها بشأن تطوير اقتصاد سومطرة عبر الاستثمار في البنية التحتية، كما نهدف إلى التخلص من أوجه القصور وعدم الكفاءة وتذليل العقبات وتمكين تدفق التجارة بين إندونيسيا والعالم أجمع ‏من خلال الاستثمار في التقنيات المستدامة المتطورة وتوفير إمكانات تدريبية على أعلى مستوى، إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الصحة ‏والسلامة".‏

وأكد عارف سوهارتونو، رئيس شركة "بي تي بيلابوهان إندونيسيا (بيرسيرو)" أن هذا التعاون يُعد أحد الخطوات الحاسمة في تطوير "محطة حاويات بلوان الجديدة" وفقًا لمعايير الخدمات الدولية التي ستمكّن المحطة من تعزيز دورها ومكانتها كبوابة مهمة للخدمات اللوجستية في شمال سومطرة. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يعزّز هذا الميناء القدرة التنافسية للمنتجات الرئيسية في سومطرة فضلاً عن مساهمته في التخفيض التدريجي لتكاليف الخدمات اللوجستية.

وقال رضا ويراكوسوماه، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية إن استثمار هيئة الاستثمار الإندونيسية في "محطة حاويات بلوان الجديدة" يمثل خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز دور إندونيسيا كمحور بحري بارز، ومشارك رئيسي في مجال الخدمات اللوجستية العالمية. كما يدعم هذا المشروع الكبير النمو الاقتصادي لإندونيسيا ويطوّر قطاعها البحري، ليؤدي دوراً مهماً في دفع النمو الاقتصادي في إندونيسيا.

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