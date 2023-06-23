«الإمارات دبي الوطني» يحصد 4 جوائز في «يوروموني للتميز 2023»

المصدر: البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن فوزه بأربعة جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2023"، بما يؤكد مكانته كبنك رائد للخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة"، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023 تقديراً لأدائه المالي والتشغيلي القوي في العام الماضي ولتركيزه المستمر على ابتكار المنتجات والخدمات لتقديم تجربة عملاء سلسة ومتميزة، مما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبنك مفضل للعملاء والموظفين والمساهمين.

وكما تمت الإشادة بجهود البنك الكبيرة في رقمنة الخدمات المصرفية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، وحصل على جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط". خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للبنوك الدولية للخدمات المصرفية الخاصة 2023. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بسجل حافل من الابتكارات العديدة الرائدة التي تعد الأولى من نوعها في السوق والحلول المصرفية الرقمية التي تركز على تقديم تجربة سلسة وفائقة التميز للعملاء. واستمر معدل اعتماد منتجات وخدمات البنك الرقمية في الارتفاع حتى عام 2022، حيث أصبح 84% من العملاء نشطين رقمياً وزادت المدفوعات غير التلامسية بسرعة لتمثل حوالي 95% من جميع معاملات نقاط البيع. كما تم إطلاق نسخة متطورة من تطبيق البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك "ENBD X" لتقديم معيار جديد في تجربة العملاء.

وتقديراً لقدرات البنك في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصل بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً على جائزة "أفضل بنك خاص محلي". وتقدم إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء خدمات استشارية استثمارية تواكب أعلى المستويات والمعايير العالمية، كما توفر ميزة القيمة المضافة المتمثلة في المعرفة المتعمقة بالمنطقة.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا سعداء بالحصول على أربعة جوائز مرموقة ضمن ’جوائز يوروموني للتميز‘ و’جوائز يوروموني للبنوك الدولية للخدمات المصرفية الخاصة’ لهذا العام ويعد هذا التكريم شهادة على الجهود الدؤوبة والإخلاص والتفاني في العمل لفريق الإدارة والموظفين على مدى الستين عاماً الماضية، لضمان استمرار ريادة بنك الإمارات دبي الوطني للقطاع المصرفي في المنطقة في تجربة العملاء، والابتكار الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للشركات. كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لجميع مساهمينا وعملائنا على دعمهم وثقتهم مما يساعدنا على الاستمرار في تحقيق هذا التميز".

ومن جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل الفوز بهذه الجوائز الأربع المرموقة لحظة فخر وإنجاز أخر يضاف إلى إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني، بعد أدائنا المالي القياسي خلال العام الماضي، مما يعزز مكانتنا كبنك رائد في القطاع المصرفي، مدعومين بالتزامنا بالابتكار والتميز المالي والأهم من ذلك عملائنا. وبالتطلع نحو المستقبل، اننا الآن في مكانة جيدة لمواصلة تمكين نجاح عملائنا لا سيما من خلال تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية لهم. وخلال قيامنا بذلك، سنواصل أيضاً التزامنا بإرث بنك الإمارات دبي الوطني العريق في دعم مسيرة دبي نحو النمو والتطور والابتكار وكذلك مسيرة الدولة كما فعلنا على مدار الستين عاماً الماضية".

ويعتبر هذا التكريم المرموق في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميز 2023" و"جوائز يوروموني للبنوك الدولية للخدمات المصرفية" الأحدث في سلسلة الجوائز التي حصل عليها البنك، فقد حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" من "جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك في العالم 2022"، كما تم تصنيفه كرائد في السوق في فئات الخدمات المصرفية للشركات، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ويحظى بتقدير كبير في فئة الحلول الرقمية ضمن تصنيفات "يوروموني لرواد سوق" في عام 2022.

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