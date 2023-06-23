الإمارات الثالثة عالمياً على مؤشر الاستثمار في المشروعات الجديدة

المصدر: دبي - سيد صالح

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حققت الإمارات المركز الثالث على مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» من مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية أفضل المواقع الاستثمارية على مستوى العالم بالنسبة إلى حجم اقتصادها، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة وغير مطروقة من داخل كل موقع، وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.

ونالت الإمارات على مؤشر هذا العام رصيداً إجمالياً بلغ 11.1، وبارتفاع بلغ 469+ في عدد المشروعات الجديدة التي بدأ تنفيذها في غضون العام المُنقضي 2021 - 2022، حيث بلغ عدد هذه المشروعات في الدولة 541 مشروعاً في 2021، ثم ارتفع إلى 1000 مشروع في عام 2022، لتكون الإمارات بذلك ثاني أكبر دولة في حجم الارتفاع في غضون الفترة المذكورة.

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