دبي و«ماستركارد» تطلقان أول شراكة رقمية إقليمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مذكرة تفاهم مع «ماستركارد»، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا حلول المدفوعات، لتأسيس شراكة رقمية لمدينة دبي هي الأولى من نوعها للشركة العالمية على مستوى المدن، ما يتيح لدبي الوصول إلى شبكة دولية واسعة مستفيدة من موارد وخبرات وتكنولوجيا «ماستركارد» المتطورة للتعامل مع الأولويات الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وسيتم العمل على تطوير وتنفيذ برنامج شراكة رقمية بين الجانبين تمتد عدة سنوات، من خلال 4 ركائز رئيسة، هي: تمكين نمو التجارة والصادرات، حيث يهدف التعاون إلى تعزيز فرص التجارة الدولية للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وكذلك زيادة إمكانات التصدير والاستفادة من خبرات «ماستركارد» في تسهيل حلول وتعاملات الدفع الآمنة والفعالة. تطوير وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الابتكار، حيث تعطي الشراكة الأولوية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتزويدها بالأدوات والموارد الرقمية، والتوجيه والإرشاد، لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية والاستدامة.

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