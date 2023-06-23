2.5 مليار تصرفات عقارات دبي منها 151 مليوناً لشقتين بنخلة جميرا والثنية الرابعة

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.5 مليار درهم، مع 744 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 435.15 مليون درهم، و688 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 . وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 76 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وسجلت الرهونات 542.55 مليون درهم وتم تسجيل 27 هبة بقيمة 31.3 مليون درهم. وتضمنت التصرفات، بيع شقة بقيمة 100 مليون درهم في مشروع سيكس سينسز ريزيدنسز في نخلة جميرا. وتبلغ مساحة الشقة 26513 قدماً مربعاً وتضم 5 غرف.

ويقع المشروع في الهلال الغربي لنخلة جميرا وهو الأول لمجموعة الفنادق والشقق السكنية الفاخرة التي تحمل علامة «سيكس سينسز» إلى دولة الإمارات وكانت ثاني أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في الثنيه الرابعة .

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