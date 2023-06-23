«كهرباء دبي» تفوز بجائزة أفضل صفقة بالأسواق المالية لعام 2022

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي؛ المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم في مدينة جميرا بدبي. وحصدت الهيئة هذه الجائزة عن الاكتتاب العام الأولي، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر أبريل 2022، وبلغت قيمته 22.32 مليار درهم (6.1 مليارات دولار).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نهتدي بالرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، ويؤكد فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022 مكانة الهيئة مؤسسة عالمية المستوى، كما يسلط الضوء على جاذبية دبي في أسواق المال العالمية، حيث كان الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر اكتتاب أولي في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في عام 2022».

وأضاف: «بينما نمضي في مسيرتنا سنواصل التركيز على تحقيق قيمة لجميع المعنيين، ونستمر في إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تركز على تحقيق النمو المستدام واعتماد أفضل ممارسات الحوكمة، ضمن إطار عمل متكامل، كما نلتزم بأن نكون في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، بما يسهم في تحسين العوائد للمعنيين وتحقيق النمو المستدام، بينما نعمل على تقليل البصمة البيئية لدعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.»

وشهد الاكتتاب الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي طلباً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد، وبلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار)، وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين فقد فاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة، وتلقت هيئة كهرباء ومياه دبي الدعم من العديد من البنوك وشركات المحاماة، خلال الإدراج، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وكريدي سويس، والمجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول.

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