اتفاقية لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الشارقة وبيلاروسيا

المصدر: الشارقة - البيان

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وقّع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، و«المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار» التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا، مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الشارقة وبيلاروسيا، بحضور وفد من المسؤولين البيلاروسيين وممثلي مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة.

ووقع المذكرة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وميكالاي باريسيفيتش، مدير عام المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار، حيث تسعى هذه الشراكة الاستراتيجية لتسهيل الفرص ذات المنفعة المتبادلة أمام المستثمرين في الشارقة وبيلاروسيا من خلال تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسة.

وتنص المذكرة على تبادل المعلومات بين الطرفين، والسماح لهما بطباعة وتوزيع البيانات ورقياً ورقمياً، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشارقة وبيلاروسيا، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل تعزيز التعاون التجاري.

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