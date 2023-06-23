فستيفال بلازا يتيح فرصة ربح حتى 200 ألف درهم في عيد الأضحى

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن فستيفال بلازا، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة طوال أيام عيد الأضحى المبارك مع إمكانية ربح حتى 200 ألف درهم.

وتتيح حملة تسوق واربح، الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، حيث يتأهل المتسوقون ممن ينفقون 200 درهم فما فوق للمشاركة في السحب والحصول على فرصة الفوز بالجوائز.

ويدعو فستيفال بلازا زواره للاستمتاع بعروض الرقص المميزة على منصة تيك توك، بما يشمل تجربة ديسكو الأطفال. كما يحظى الزوار بفرصة مشاهدة أبرز فناني الأداء أثناء استعراض رقصاتهم النابضة بالحيوية. كما يمكن للزوار الاستمتاع بمهارات الفنانين الموهوبين فيما يؤدون حركاتهم الجريئة بمنتهى الدقة والإتقان، حيث يُقام العرض ثلاث مرات يوم الخميس الموافق 29 يونيو. ويشهد الجمعة 30 يونيو في فستيفال بلازا عرضاً لأحد فناني السيرك. ويعتزم فستيفال بلازا إقامة فعالية الرسم على الوجه يومياً طيلة أيام العيد، إلى جانب عرض«العيالة» الجمعة 30 يونيو ما بين الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً.

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