«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز مشاركة رائدات الأعمال بالمعارض

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استعرض مركز إكسبو الشارقة، مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، فرص تعزيز مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في إمارة الشارقة بمختلف المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز، إلى جانب تطوير العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز دور قطاع المعارض والفعاليات في دعم سيدات الأعمال وتمكينهن من تطوير مشاريعهن والترويج لها، وتوسيع حضور أعمالهن على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، لمريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، بحضور خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، وسلطان شطاف المدير التجاري بإكسبو الشارقة، ومروان المشغوني، مدير الاتصال الحكومي في المركز.

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