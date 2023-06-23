محمد الحسيني: الإمارات تنسق مع الشركاء الاستراتيجيين لمواجهة التحديات

المصدر: فيينا - البيان

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شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في المنتدى الثاني لصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، واجتماع الدورة الـ 44 للمجلس الوزاري للصندوق، اللذين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة التعاون الإقليمي بشأن التنمية، وسبل فتح آفاق جديدة للتآزر، وتعزيز فرص التمويل للتنمية المستدامة والشاملة، وصياغة مسارات جديدة نحو التنمية المستدامة.

وضم الوفد المرافق له كلاً من حمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية.

وأكد الحسيني أهمية مثل هذه الاجتماعات باعتبارها منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة بين صناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني، بشأن سبل دفع عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

وقال: «تحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين خصوصاً صندوق أوبك للتنمية الدولية، لمواجهة مختلف التحديات، التي يواجهها العالم اليوم، منها أزمة الأمن الغذائي ومستويات التضخم والديون المتفاقمة والتغير المناخي، بما يضمن تعزيز مسيرة التنمية العالمية وصناعة مستقبل أفضل للبشرية». وشهد المنتدى، الذي عقد تحت شعار«الدفع نحو المرونة والمساواة» عدداً من الجلسات، من بينها جلسة بعنوان «نحو نموذج تنمية أكثر ابتكاراً»، لمناقشة الحلول المبتكرة لندرة رأس المال الإنمائي والسياسات غير المرنة والحاجة إلى حشد الدعم المالي للمشاريع المستدامة.

كما عقدت جلسة أخرى بعنوان «التعاون الإقليمي أساس لتنفيذ المبادرات واسعة النطاق»، لتسليط الضوء على قوة التعاون الإقليمي ومبادرات التنمية الناجحة.

وحملت الجلسة الختامية، التي عقدت تحت عنوان «تنفيذ السياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للبشر والكوكب»، وركزت على تمكين النساء والشباب ورواد الأعمال من الوصول لحلول التمويل، والتغلب على العقبات النظامية.

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