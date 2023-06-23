«الصير مارين» تطلق ناقلتها البحرية العملاقة للغاز «لاكي غاز»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت شركة الصير مارين، للمعدات والتوريدات البحرية المسجلة في سوق أبوظبي المالي تسلّمها أمس أولى سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة «لاكي غاز» من الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي للصناعات الثقيلة».

ومن المقرر أن تعمل «لاكي غاز»، التي تتسع لـ 84,300 متر مكعب، لصالح «بي جي ان إنترناشيونال دي ام سي سي» لمدة 10 سنوات. ويأتي تسلّم الصير مارين هذه الناقلة العملاقة في إطار صفقة بقيمة 495 مليون درهم، موقعة في 2021 مع شركة «ايه بي جي سي دي ام سي سي» وهي مشروع مشترك بين الصير مارين و«بي جي إن إنترناشيونال» الشركة العالمية المتخصصة في الطاقة، والتجارة والتخزين والنقل.

وبموجب الصفقة سيتم تسليم الناقلة العملاقة الثانية «نورث غاز» في وقت لاحق من العام. ومن خلال الصفقة مع «ايه بي جي سي دي ام سي سي»، ستواصل الشركة جهودها لتنويع محفظة أعمالها واستثماراتها.

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