«ستراتا» تضيف أجهزة الضغط الحراري وتبدأ الإنتاج لـ«بيلاتوس»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت شركة «ستراتا» للتصنيع، الانتهاء بنجاح من تركيب أحدث معداتها «الضغط الحراري»، وذلك في إطار تطوير قدراتها واستجابة لطلبات الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار سعي الشركة إلى توسيع نطاق أعمالها الحالية بالتعاون مع شركة «بيلاتوس» السويسرية لصناعة الطائرات، ليصبح التصنيع والمعالجة بالضغط الحراري، من أحدث التقنيات التي تستخدمها «ستراتا» في عمليات الإنتاج.

وتتيح التقنية المتطورة إنتاج مكونات مركبة مع تعزيز القوة والمتانة والدقة، ما يضمن أعلى معايير الجودة بصناعة الطيران. وسيتم استخدام معدات وتقنيات الضغط الحراري في «ستراتا» بشكل أساسي، لتصنيع أجزاء من طائرات «بيلاتوس بي سي 24»، واحتمالية استخدامها في طائرات «بي سي 12»، مع إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في عمليات تصنيع لأنواع أخرى من الطائرات.

وقال إسماعيل علي عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«ستراتا»: «يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تعاوننا مع «بيلاتوس» والتركيز على جهودنا المستمرة لتوفير حلول متطورة لشركائنا، ونحن فخورون بالمساهمة في نمو قطاع صناعة الطيران في الإمارات وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي لكبرى الشركات العالمية».

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