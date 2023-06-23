«الأغذية المتحدة» و«الإثمار» يقودان الارتفاعات في سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 53 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 434.3 مليون درهم، مع تركزها بشكل رئيسي في قطاعات العقار والمالية والخدمات الاستهلاكية، وهي شركات: «تعليم القابضة» و«الإثمار القابضة»، و«إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية» و«جي إف إتش المالية»، بسيولة قاربت 230.7 مليون درهم في جلسة أمس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3776.39 نقطة، في ختام جلسة أمس، متراجعا بنسبة 0.15 %، وقفزت 3 أسهم بالحد الأقصى وهي «دار التكافل، والفردوس القابضة، واكتتاب القابضة» بنسب 14.98 % و14.88 % و14.76 % على التوالي.

وقاد سهما «الأغذية المتحدة» و«الإثمار القابضة» ارتفاعات 26 شركة بالسوق، وارتفعا 7.7 % و6.3 %. وشهد سوق دبي المالي، بختام جلسة أمس، ارتفاع أسهم تعليم القابضة 3.5%، والاتحاد العقارية 0.98 %، وجي أف أتش المالية 0.93 %.

سوق أبوظبي

وعزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 20 مليار درهم، مدعوما بارتفاع أسهم المالية.

وزاد رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 2.72 تريليون درهم في ختام جلسة أول أمس، إلى 2.74 تريليون درهم أمس.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.4 % ليغلق عند مستوى 9528.11 نقطة، وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ألفا ظبي القابضة 10.5 %، وحياة للتأمين 4 %، وإنفيكتوس للاستثمار 3.7 %، وجي إف إتش المالية 2.9 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.7 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 245.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة جاوزت 146.6 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 56.9 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 867.22 مليون درهم في سوق أبوظبي و434.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 650.56 مليون سهم عبر تنفيذ 21.2 ألف صفقة.

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