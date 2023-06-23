«الياه سات» تسهم في عملية إنقاذ 5 صيادين صينيين

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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كشفت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) عن إسهامها في نجاح عملية البحث والإنقاذ لمجموعة من الصيادين الصينيين الذين ضلوا سبيلهم وسط البحر في المياه الإقليمية اليابانية، وذلك بالتعاون عن كثب مع الجهات الحكومية الصينية ومنها سفارة الصين في الإمارات ومركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الصيني.

وتأتي هذه المهمة النوعية لتؤكد أهمية ودور الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المواقف الحرجة والمهدِّدة للحياة، وأهمية التعاون العابر للحدود بين الياه سات والعديد من الكيانات الدولية، والذي يلعب دوراً أساسياً في إنقاذ الأرواح على مستوى العالم.

وزار اثنان من كبار المسؤولين في سفارة الصين في الإمارات مقر شركة الياه سات في أبوظبي مؤخراً، لتوجيه الشكر للإدارة والموظفين على تقديم الدعم في الوقت المناسب، كما تم خلال الزيارة استكشاف إمكانيات تعزيز معايير السلامة على القوارب الصغيرة وخاصةً تلك المستخدمة في الصيد. وأطلع كبار المسؤولين التنفيذيين في الياه سات الدبلوماسيين الزائرَين على المزايا العديدة لمعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي توفرها شركة الثريا. وحدثت مهمة الإنقاذ في 20 مايو الماضي.

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