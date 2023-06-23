«دي إتش جي» السويدية للتطوير العقاري تعتزم دخول سوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دي اتش جي» للتطوير العقاري، مجموعة التطوير العقارية السويدية، عن توسعها الاستراتيجي إلى سوق الإمارات.

ونجحت الشركة في إنجاز العديد من المشاريع في سويسرا وأجزاء من أوروبا، وتستعد اليوم لمواصلة سجل النجاح، والسعي للمساهمة في إثراء السوق العقارية المزدهرة في دولة الإمارات.

وأدركت الشركة مستويات الطلب المرتفعة لدى المشترين المميزين، الذين يبحثون عن عقارات عالية الجودة بأسعار مقبولة .

نمو مطرد

ويشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات نمواً مطرداً، وسيواصل الازدهار في المستقبل القريب، لا سيما مع مستويات الأداء الكبيرة، التي يحققها قطاع العقارات على المخطط مؤخراً، حيث شهدت سوق العقارات على المخطط في الدولة أعلى معدلات نمو في 2022، لتسجل نحو 55% من إجمالي المبيعات العقارية في دولة الإمارات، وواصل الطلب على هذه المشاريع الحفاظ على مستوياته المرتفعة في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 95% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستمر هذا الزخم خلال الربع الثاني من العام مع تسجيل دبي 11,700 معاملة، بقيمة 34 مليار درهم في مايو وحده، وشكلت مبيعات العقارات على المخطط 49% من إجمالي معاملات قطاع العقارات، و43% من قيمته الإجمالية، ما يمثل زيادة بنسبة 136% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

توسع

وقال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة «دي اتش جي» للتطوير العقاري: «يسرنا توسيع خدمات «دي اتش جي» للتطوير العقاري، لتشمل السوق الإماراتية، مع التركيز على توفير مساكن بمستويات عالية من الجودة، وبأسعار مناسبة ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز