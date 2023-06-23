«الإمارات المالي» يطلق منصة «إثراء» للتوظيف في القطاع

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق معهد الإمارات المالي، المعهد المتخصص إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي، منصة «إثراء» للتوظيف، والتي طورها المعهد كحل مبتكر وسهل وشامل يلبي احتياجات التوظيف في البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة ودور التمويل، ولتعزيز النمو الوظيفي للمواطنين في القطاع المالي. وخلال الفترة التجريبية حققت المنصة نجاحاً ملحوظاً حيث سجَّل فيها أكثر من 3300 إماراتي و 50 شركة وهيئة معلنة من القطاع المالي.

وتأتي المنصة (https://ethraa.eibfs.ae/) ضمن مبادرة «إثراء» للتوطين في القطاع المالي التي أعلنها المصرف المركزي لدولة الإمارات وضمن استراتيجية المعهد 2023 - 2026، وهي تهدف إلى ودعم أجندة التوطين وربط المواطنين الباحثين عن فرص التوظيف المتاحة في القطاع المالي. وتعد هذه المنصة جسراً يربط بين الكوادر الشابة وفرص العمل المتنوعة، بطريقة سهلة وفعالة تضمن تنوع القوى العاملة في القطاع وتضمن تكافؤ الفرص.

وقالت نورة البلوشي، مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة: «يؤكد إطلاق منصة إثراء للتوظيف على التزامنا بأجندة التوطين في دولة الإمارات، فمن خلال هذه المنصة المبتكرة نحن نوفر للمواطنين مجموعة واسعة من خيارات العمل في القطاع المالي، مما سيسهم بشكل كبير وبلا أدنى شك في تحقيق تطلعاتهم المهنية».

وأضافت: «لقد ألهمنا نجاح معرضنا المهني الأخير، الذي شارك فيه أكثر من 3000 مواطن إماراتي، لإنشاء هذه المنصة لأبناء وبنات الوطن. ونحن ندعو جميع الشركات العاملة في القطاع المالي للاستفادة من هذه المنصة، والتي يتم توفيرها دون أي تكلفة».

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