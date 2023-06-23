«سيفيز» تفتتح مركز خبرة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «سيفيز»، المتخصصة عالمياً في توفير غرف الاجتماعات عالية الأداء، وتصوّر البيانات، والتعاون، وأنظمة القيادة والسيطرة، افتتاح مركز خبرة «سيفيز سي إي سي» في دبي.

وتعمل سيفيز على تمكين القوى العاملة الرقمية من التواصل والتصور والتعاون في المشاريع والمحتوى والبيانات الهامة، وذلك بصفتها مزوداً للتكنولوجيا لمجالس الإدارة التنفيذية ومراكز الابتكار والخبرة وغرف التحكم الديناميكية.

وتتيح منصة «سيفيز إيزي» التعاون على مستوى متقدم وتبني اجتماعات حول المشهد الرقمي لشاشات الفيديو فائقة الدقة مع مصادر محتوى الفيديوهات المتعددة والمتزامنة والقابلة لنقلها وضبط حجمها. وتم افتتاح مركز خبرة سيفيز الجديد مؤخرا بمدينة دبي للاستوديوهات في فعالية تحدث خلالها خبراء الصناعة حول كيفية إعادة تصور سيفيز للتعاون وتوفير أفضل الممارسات لنموذج العمل الهجين من خلال الابتكار المستمر.

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