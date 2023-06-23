تمديد ساعات العمل بـ13 مركز تسوق بأبوظبي في العيد

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطلاق مبادرة موسم عيد الأضحى التي تستهدف تمديد ساعات عمل مراكز التسوق بالإمارة خلال عيد الأضحى حتى الثانية صباحاً، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المستهلكين من الاستفادة من عروض التخفيضات والفعاليات التسويقية إلى جانب دعم الفعاليات الهادفة للترويج السياحي.

وقال نائب رئيس لجنة تنشيط الأسواق بالدائرة خالد بن زامة: المبادرة تمتد من 26 يونيو إلى 2 يوليو تشمل 13 مركزاً ومولاً تجارياً موزعين جغرافياً بين أبوظبي والعين.

وتضم لائحة المراكز بمدينة أبوظبي أبوظبي مول والمارينا مول والمشرف مول والخالدية مول والوحدة مول وغاليريا مول ودلما مول وياس مول وبوابة الشرق مول وديرفيلدز ومكاني مول الشامخة إلى جانب مركزي العين مول ومكاني مول زاخر في مدينة العين.

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