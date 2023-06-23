«دي بي ورلد» تسرّع تبني الطاقة المتجددة في ميناء سانتوس البرازيلي لتحقيق الحياد الكربوني

المصدر: سانتوس - البيان

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تقوم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بتسريع عمليات تبني الطاقة المتجددة في ميناء سانتوس البرازيلي، وهي محطة حاويات رائدة ومتعددة الاستخدامات، كونها خطوة مهمة، ضمن استراتيجيتها العالمية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2040.

وتتمحور المرحلة الأولية حول استبدال وقود الديزل بالطاقة الكهربائية لتشغيل مساند الرافعات والمخصصة لمناولة الحاويات وذات الإطارات المطاطية في محطة سانتوس للحاويات، حيث سيتم الانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية في 22 وحدة، تعمل حالياً بوقود الديزل، بحلول نهاية العام المقبل، باستثمار أكثر من 80 مليون ريال برازيلي ( 16.2 مليون دولار)، وتعمل أولى مساند الرافعات بشكل مستدام حالياً على الطاقة الكهربائية كلياً، بينما سيتم تحويل أربع آلات إضافية بنهاية العام 2023. وتتكون عملية التزويد بالكهرباء من نظام كابلات علوية، تشبه تلك التي توجد في الحافلات الكهربائية، لتعمل هذه التقنية المبتكرة في رافعات مناولة الحاويات ذات الإطارات المطاطية على تقليل استهلاك المحطة لوقود الديزل، بنسبة تصل إلى 60%.

والتقى محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الدولية بمجموعة موانئ دبي العالمية، جيرالدو ألكمين، نائب الرئيس البرازيلي، في العاصمة برازيليا هذا الأسبوع، لمناقشة التعاون والاستثمارات، التي تخطط لها مجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء سانتوس، وتخطط موانئ دبي العالمية لاستثمار 35 مليون دولار لتوسيع وتحديث مرافقها، ولدى المجموعة مساحة 130,000 متر مربع إضافية للتوسع في منطقة الميناء، وتعمل على نحو مكثف لتنويع البضائع وتطوير الحلول اللوجستية، التي تخدم سلسلة التجارة الدولية بأكملها،

منصة

من ناحية أخرى، أطلقت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، منصتها DUBUY.com للتجارة الإلكترونية بالجملة، رسمياً في المملكة المغربية، والتي تهدف من خلالها إلى تمكين وصول الشركات المغربية إلى شبكة واسعة وقوية من الشركاء الدوليين حول العالم.

ويُعد الإطلاق أحدث توسعات منصة DUBUY.com في أفريقيا، وذلك بعد إطلاقات ناجحة عدة، خلال السنوات الماضية، شملت القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأسهمت هذه التوسعات في تأسيس مجتمع أعمال تجاري نشط عبر الإنترنت في أفريقيا؛ حيث يستخدم تجار التجزئة المنصة بشكل فعال لإنجاز تعاملاتهم التجارية.

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في حلول التجارة الرقمية لدى موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تحظى منصة DUBUY.com بمكانة فريدة، تؤهلها لتطوير التجارة على مستوى المنطقة، بما يتيح أمام الشركات في أفريقيا فرصة لممارسة الأعمال عبر الحدود، وإيجاد فرص تجارية جديدة في القارة الأفريقية وسائر أنحاء العالم، وهناك فرصة كبيرة للتوسع أكثر في شمال أفريقيا عبر المنصة».

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