دبي للتحكيم الدولي يعقد أول اجتماع حضوري للمحكمة الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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عقد مركز دبي للتحكيم الدولي مؤخراً أول اجتماع مغلق حضوري، وتبع الاجتماع سلسلة من النقاشات التفاعلية والأنشطة، وفعالية تعارف لمجتمع التحكيم امتدت على مدار أسبوع.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً أساسياً من التزام المركز بتعزيز التواصل الفعال والتشاركية في قطاع تسوية المنازعات بالوسائل البديلة.



وتتكون محكمة التحكيم من 13 خبيراً عالمياً بارزاً في مجال التحكيم بقيادة رئيس المحكمة الدكتور مايكل برايلز ونائب الرئيس إرين ميلر رانكين. وتعمل المحكمة على تبسيط وتحسين ممارسات وإجراءات العمل في المركز بعد إعادة إطلاقه وإصدار قواعد التحكيم وتشكيل محكمة التحكيم في عام 2022.



وقال الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجلس إدارة المركز: «تُسلِّط هذه السلسلة من الاجتماعات والمشاركات الضوء على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بإشراك أصحاب المصلحة وتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، ستستمر مبادراتنا ونشاطاتنا في السعي للوصول إلى أعلى درجات التميز، ودعم والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة».

ومن المقرر انعقاد الاجتماع القادم لمحكمة التحكيم في نوفمبر 2023، تزامناً مع أسبوع التحكيم في دبي الذي يستمر من13 حتى 17 نوفمبر 2023.

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