«إمباور» تحتفل باليوم العالمي للتبريد 2023

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، باليوم العالمي للتبريد، الذي يصادف في 26 يونيو من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار «التبريد من أجل الجيل القادم، المستقبل بين أيدينا»، واستهدفت فعاليات المؤسسة بالمناسبة، زيادة الوعي بين الجمهور، وتثقيفهم بأهمية الدور الذي تلعبه صناعة تبريد المناطق في الحياة العصرية ورفاهية المجتمع.



وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تعد «إمباور» أحد الشركاء الرئيسين لمبادرة «طاقة المناطق في المدن» العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومبادرة «تحالف التبريد»، وهي شبكة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين، تهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز العمل المشترك لتسريع التحوّل العالمي إلى حلول التبريد الفعالة والصديقة للبيئة.



وأشار بن شعفار إلى ريادة دبي على هذا الصعيد، إذ تحتفظ المدينة بصدارة القائمة الدولية لكبار منتجي خدمات تبريد المناطق، ونالت المؤسسة تقديراً عالمياً لدورها البارز في صناعة أسلوب المعيشة في المدن الصديقة للبيئة، وبرزت على المستوى الدولي، بعد تبنيها الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والإنتاجية، إلى جانب تفوق أنظمتها بنسبة 50 % على حلول التبريد التقليدية الأخرى، وانشغالها الدائم بتعزيز مفهوم الوعي البيئي بين سكان الإمارات، حول أهمية اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول، لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.

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