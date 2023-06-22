«الاتحاد للطيران» تعزز تعاونها مع خطوط «إس إف» الصينية

المصدر: وام

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وقعت الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم موسعة مع خطوط إس إف الجوية الصينية التزاماً من الشركتين بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في سبيل زيادة سعة الشحن الجوي بين الصين ومختلف أنحاء العالم عن طريق مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال الاتحاد للشحن لوفد من مسؤولي خطوط إس إف الجوية الصينية في أبوظبي لتقييم اتفاقية الشحن المتبادلة بين الطرفين، والتي تم توقيعها في وقت سابق من العام الحالي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لتوسيع بنود هذه الاتفاقية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي.

ووقعت الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية اتفاقية الشحن المتبادلة في وقت سابق لربط شبكتيّ الشركتين، حيث شهدت الشراكة الجديدة إطلاق رحلتيّ شحن أسبوعيتين بين مطار أبوظبي ومطار ووهان تيانهي الدولي في مقاطعة هوبي الصينية، كما أضافت وجهة رابعة في الصين إلى شبكة الاتحاد للشحن العالمية المتنامية.

وتسهم الرحلات الجديدة في تعزيز وصول عملاء الاتحاد للشحن وشركائها إلى 25 وجهة صينية محلية، بما في ذلك شنجن وهانجتشو وتشنجدو ونانجينغ.

وتتيح الاتفاقية لخطوط إس إف الجوية توسيع حضورها في الشرق الأوسط والاستفادة من الشبكة العالمية للاتحاد للشحن بهدف تعزيز خدمة الشحن السريعة الخاصة بها، مما يدعم رؤية الشركة لتنمية قدراتها في توصيل الطرود إلى جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة في يونيو الجاري، وهي تهدف إلى توسيع علاقات التعاون بين شركتيّ الطيران وتعزيز التزامهما باستكشاف فرص إضافية لتحقيق النمو المتبادل وتوسيع شبكاتهما من خلال المراكز الضخمة في ووهان وأبوظبي.

وتشمل الخطط المستقبلية تعزيز الرحلات الجوية المشتركة المتوجهة إلى مطار إيتشو هواهو، أول مطار خاص بعمليات الشحن في الصين.

وتتيح هذه الخطوة للاتحاد للطيران أن تصبح أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى جانب خطوط إس إف الجوية.

وتنص الاتفاقية الجديدة على قيام الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية بتقييم الخدمات المتوفرة بين ووهان وأبوظبي بهدف تعزيزها، بما يضمن قدرة الشركتين على تلبية متطلبات سعة الشحن المتزايدة من قبل العملاء والشركاء في دولة الإمارات والصين وجميع أنحاء العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: "تلتزم الاتحاد للطيران بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، بدعم رؤية أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز لوجستي عالمي ورئيسي.

وتسهم الاتفاقية بين الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للإمارة. وسررنا باستقبال زوارنا من كبار المسؤولين البارزين في خطوط إس إف الجوية في العاصمة الإماراتية.

وتتطلع الاتحاد للشحن إلى توسيع الاتفاقية بين شركتيّ الطيران، بما يعود بالفائدة على شركاء وعملاء كلا الجانبين ويعزز الروابط المتينة بين دولة الإمارات والصين".

ومن جانبه، قال لي شينغ، رئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية ونائب رئيس مجموعة إس إف: "يمثل التعاون بين خطوط إس إف الجوية والاتحاد للطيران إنجازاً مهماً وحافلاً بالنتائج المثمرة، حيث تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في الارتقاء بمكانة الشركتين. ونسعى إلى رفع مستوى التعاون فيما بيننا بهدف تعزيز قدرات الخدمات الخاصة بالجانبين وتطويرها باستمرار، بالإضافة إلى توفير مزيد من الخدمات المميزة والموثوقة لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وشهدت الزيارة قيام وفد الشركة الصينية بالاطلاع على مبنى المسافرين الجديد والعصري في مطار أبوظبي، كما زار ممثلون عن خطوط إس إف الجوية مركز الاتحاد لتدريب الطيران والمرافق التابعة لشركة الاتحاد الهندسية.

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