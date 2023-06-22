موانئ دبي تدعم مشاريع التحوّل إلى الطاقة الكهربائية في البرازيل

المصدر: وام

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بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تسريع عمليات تبني الطاقة المتجددة في ميناء سانتوس البرازيلي، وهي محطة حاويات متعددة الاستخدامات، كخطوة مهمة ضمن استراتيجيتها العالمية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2040.

وتتمثل المرحلة الأولية من عملية التحول في المحطة، باستبدال وقود الديزل بالطاقة الكهربائية لتشغيل مساند الرافعات المخصصة لمناولة الحاويات وذات الإطارات المطاطية، حيث سيتم الانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية في 22 وحدة تعمل حالياً بوقود الديزل بحلول نهاية العام المقبل، وباستثمار يبلغ أكثر من 80 مليون ريال برازيلي (16.2 مليون دولار أمريكي).

وتعمل أولى مساند الرافعات بشكل مستدام حالياً على الطاقة الكهربائية كلياً، بينما سيتم تحويل أربع آلات إضافية بنهاية العام 2023.

وتتكون عملية التزويد بالكهرباء من نظام كابلات علوية تشبه تلك التي توجد في الحافلات الكهربائية، لتعمل هذه التقنية المبتكرة في رافعات مناولة الحاويات ذات الإطارات المطاطية، على تقليل استهلاك المحطة لوقود الديزل بنسبة تصل إلى 60%.

وقال فابيو سيكيرينو، الرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد" سانتوس: "يمثل تحويل مساند الرافعات المخصصة لمناولة الحاويات وذات الاطارات المطاطية، خطوة هامة ضمن جهودنا لإزالة الكربون ومسيرتنا الشاملة نحو الاستدامة، فبالإضافة إلى العناية بالبيئة والمناخ، تحقق هذه الخطوة فوائد تشغيلية؛ إذ توفر هذه التقنية خفضاً في التكاليف التشغيلية وتحسيناً في إنتاجية الرافعات واعتمادية المعدات".

والتقى محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الدولية بمجموعة موانئ دبي العالمية، جيرالدو ألكمين، نائب الرئيس البرازيلي، في العاصمة برازيليا هذا الأسبوع، لمناقشة التعاون والاستثمارات التي تخطط لها مجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء سانتوس.

وتخطط موانئ دبي العالمية لاستثمار 35 مليون دولار أمريكي لتوسيع وتحديث مرافقها، ولديها مساحة 130,000 متر مربع إضافية للتوسع في منطقة الميناء، وهي تعمل على نحو مكثف لتنويع البضائع وتطوير الحلول اللوجستية التي تخدم سلسلة التجارة الدولية بأكملها.

وسترفع عمليات التوسعة الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات من 1.2 مليون حاوية نمطية، إلى 1.4 مليون حاوية نمطية، بجانب توسيع مساحة الرصيف من 1100 متر إلى 1300 متر.

ويعتبر مشروع التحوّل إلى استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل مساند الرافعات بالإطارات المطاطية، جزءاً من استراتيجية الاستدامة العالمية "عالمنا مستقبلنا" التي تتبناها "موانئ دبي العالمية" وتوجه عبرها الإرشادات والإجراءات على مستوى مرافق المجموعة حول العالم، والتي ستتبنى بموجبها مصادر الطاقة المتجددة في جميع معدات الموانئ التي تعمل فيها في 75 بلداً.

وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، أعلن أن المجموعة تنوي استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتخفيض انبعاثات الكربون العالمية من عملياتها بنحو 700 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث خفضت الانبعاثات المباشرة من عملياتها العالمية بنسبة 5% في عام 2022 بحسب أحدث تقرير لها.

و"دي بي ورلد سانتوس" أول محطة حاويات في البرازيل لم تعد تتخلص من النفايات في مكبات بعد تطبيق مشروع "زيرو لاندفل" العام الماضي؛ إذ تتم في هذا السياق إعادة تدوير جميع النفايات الناتجة في المحطة أو تحويلها إلى طاقة مستدامة للنشاطات الصناعية المختلفة؛ حيث تم تحويل أكثر من 479,4 طن من النفايات الصلبة من مكبات النفايات منذ بداية المشروع.

واستثمرت "دي بي ورلد سانتوس" أكثر من 12 مليون ريال برازيلي (2.4 مليون دولار) في أكثر من 30 مشروعاً تركزت على الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة، وعملت على إنقاذ أكثر من 35 ألف نبتة وبذرة مع إعادة استخدام الكتلة العضوية ونفايات النباتات ومراقبة الكثبان الساحلية وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى مراقبة ورصد الحيوانات البرية في المنطقة التي تم فيها إنشاء محطة الحاويات بهدف المحافظة على الأجناس وعلى أكثر من 50 هكتاراً من أشجار المانغروف والكثبان الرملية الساحلية في المناطق المحيطة.

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