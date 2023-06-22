بيت أحلامك في دبي أصبح حقيقة مع براري هيلز ريزيدنس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشعة الشمس الدافئة، والشواطئ الجميلة، وناطحات السحاب، والمغامرة، والثقافة... إنّها دبي بنمط حياتها الجميل والملائم لجميع الفئات العمرية والأوضاع العائلية. هل تحلم باقتناء شقة سكنية جديدة ومميزة في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي؟ وهل تسعى نحو أعلى معايير الرفاهية والفخامة والجودة؟ لا تبحث طويلاً، فالمطوّر العقاري الموارد للعقارات يعرض عليك أجمل وأفخم الوحدات السكنية في قلب المدينة.

لمَ عليك اختيار مشاريع الموارد للعقارات؟

تأسّست شركة الموارد للعقارات في عام 1979 في المملكة العربية السعودية كشركة تطوير عقاري وتشييد وبناء، وبعدها امتدّت إلى الإمارات العربية المتحدة حيث حقّقت أيضاً وجوداً استثنائياً. وقد طوّرت الشركة العديد من المشاريع السكنية والتجارية، بما في ذلك "براري هيلز ريزيدنس" و"براري بارك فيو ريزيدنس" في دبي، وفلل سكنية وبنايات تجارية ومحطات وقود في المملكة العربية السعودية. وإذا أردت أن تقيّم الموارد للعقارات، فلا بدّ أن تربط الاسم بالفخامة في البناء والتصميم، والتزامها بتقديم خدمة مميزة وجودة استثنائية للعملاء، والسعي دائماً إلى البحث عن فرص جديدة للتطوّر والتطوير.

ما الذي يميّز "براري هيلز ريزيدنس"؟

تحفة فنية ومعمارية وهندسية بامتياز، تأخذك مباشرةً إلى عالمٍ من الرقيّ والرفاهية، عالم يفوق الخيال وكلّ التوقّعات ممزوج بمستوىً عالٍ من الراحة؛ إنّه مشروع "براري هيلز ريزيدنس" الذي يقدّم مجموعة من الشقق السكنية الفاخرة في قلب دبي، وتحديداً في وادي الصفا 3.

https://www.youtube.com/watch?v=rz_RwF6mFAk

إلى جانب المناظر الخلابة المحيطة بهذا المشروع، لقد تمّ تصميم كلّ وحدة سكنية بأناقة وبدقة تامّة، وبمساحاتٍ كبيرة تؤمّن الراحة لسكّانها. أمّا في ما خصّ المطابخ، فإنّها حديثة التصميم ومصنّعة بمواد وخامات عالية الجودة. ولأنّ الجمال يكمن في التفاصيل، ستلتمس الذوق الرفيع أيضاً بتصاميم الحمّامات الفخمة، وذلك بفضل البلاط المستخدم الذي يحاكي تصاميم وأناقة المنتجعات الراقية. بالإضافة إلى كل التفاصيل المميزة في هذه الوحدات السكنية، لا بدّ من ذكر النوافذ كبيرة الحجم التي تساهم في دخول النور بنسبة كبيرة ما يترك المنزل مضاءً بالكامل.

وللمزيد من الرفاهية في المبنى، صمّمت المساحات المشتركة بالقدر نفسه من الرقيّ، ما بين الرخام، والثريّات الفخمة، والمفروشات العريقة، "براري هيلز ريزيدنس" يرسم في كل زاوية الفخامة في التصميم. إضافة إلى كل ما سبق ذكره، سيتمكّن سكّان المبنى أيضاً من الاستمتاع بصالة ألعاب رياضية مجهّزة بالكامل، وسينما خارجية، ومنطقة لعب للأطفال، ومسبح على السطح، هذا بالإضافة إلى الأمن المتوفّر على مدار اليوم.

في قلب الإمارة... على بعد دقائق من الأماكن والمراكز المهمة

سيتاح لسكّان "براري هيلز ريزيدنس" خيارات عديدة للتسوّق وتناول الطعام في المحيط وعلى بعد دقائق قليلة فقط، فهو على مقربة من الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام، ما يجعله المكان المثالي للسكن.

في الواقع، إنّ هذه الوحدات السكنية قريبة من أماكن كثيرة مهمّة في دبي مثل القرية العالمية، ودبي أوتودروم، ومجمّع دبي للعلوم، و آي إم جي عالم من المغامرات، ومول الإمارات، وغيرها الكثير، كما أنّها على مقربة من العديد من المستشفيات، والعيادات، والمدارس، والسوبرماركات أيضاً.

والجدير ذكره أنّ "براري هيلز ريزيدنس" تقدّم وحدات سكنية عديدة بمخططات وأحجام مختلفة لتناسب كافة الاحتياجات والأذواق.

تسيجل الاهتمام بمبنى "براري هيلز ريزيدنس"، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنا. كما يمكن التواصل مع الموارد للعقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآتية:

WhatsApp:

https://wa.me/971545849999

Twitter:

https://twitter.com/almawaredprop

Facebook:

https://facebook.com/almawaredprop

Instagram:

https://instagram.com/almawaredprop

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز