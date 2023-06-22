موانئ دبي العالمية تطلق منصة "DUBUY.com" للتجارة الإلكترونية في المغرب

المصدر: وام

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أطلقت موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"- المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة - منصّتها (DUBUY.com) للتجارة الإلكترونية بالجملة رسميًا في المملكة المغربية والتي تهدف من خلالها إلى تمكين وصول الشركات المغربية إلى شبكة واسعة وقوية من الشركاء الدوليين حول العالم.

كما توفر المنصّة سلسلة إمداد أكثر أمانًا وملاءمة وموثوقية عبر شبكة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" من الموانئ والمرافق اللوجستية حول العالم.

ومن خلال منصّة (DUBUY.com) على الإنترنت ستتمكن الشركات المغربية من إنجاز أعمالها التجارية خارج الحدود من خلال شبكة المستوردين والمصدّرين المختصّين بالعمليات التجارية على المنصّة بما يتيح أمام الشركات المغربية بمختلف أحجامها فرصة للنموّ والازدهار مع قدرة على تمكين وصولها إلى مصادر المنتجات الجديدة واستكشاف فرص الأعمال المبتكرة.

ويؤكد إطلاق المنصّة في المملكة المغربية على التزام (DUBUY.com) بإنشاء ممرّات التجارة الرقمية عبر القارة الأفريقية والتي تهدف من خلالها إلى دفع عجلة النموّ والازدهار الاقتصادي في المنطقة عبر فتح آفاق جديدة أمام الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وتسهيل وصولها إلى الأسواق الاستراتيجية.

ويُعدّ هذا الإطلاق في المملكة المغربية أحدث توسّعات المنصّة في أفريقيا وذلك بعد عدة إطلاقات ناجحة خلال السنوات الماضية شملت القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.. وقد ساهمت هذه التوسّعات في تأسيس مجتمع أعمال تجاري نشط عبر الإنترنت في أفريقيا حيث يستخدم تجار التجزئة المنصّة بشكل فعّال لإنجاز تعاملاتهم التجارية.

وتتيح المنصّة مجالاً لإنجاز تعاملات مالية آمنة وميسّرة ولتحديد أسعار متدرجة للبضائع عالية القيمة وضمان تنفيذ التعاملات بشكل موثوق بما يساهم في تجاوز عدد من العقبات الرئيسية التي تواجه نموّ التجارة الإلكترونية في قارة إفريقيا والتي تعدّ مؤهلة بدورها للتحوّل إلى أكبر منطقة للتجارة الحرّة في العالم.

وقال محمود البستكي الرئيس التنفيذي للعمليات في حلول التجارة الرقمية لدى موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): "يشهد سوق التجارة الإلكترونية في أفريقيا نموًّا متسارعًا ويعتبر معرض جيتكس أفريقيا أحد الأمثلة على مستوى التقدم التكنولوجي وتطوّر شركاتها الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف البستكي: "في هذا الإطار، تحظى منصّة (DUBUY.com) بمكانة فريدة تؤهلها لتطوير التجارة على مستوى المنطقة بما يتيح أمام الشركات في إفريقيا فرصة لممارسة الأعمال عبر الحدود وإيجاد فرص تجارية جديدة في القارة الإفريقية وسائر أنحاء العالم".

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