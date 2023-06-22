مدتها 50 عاماً.. "موانئ أبوظبي" تبرم اتفاقية امتياز مع ميناء كراتشي

المصدر: وام

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​أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في ميناء كراتشي.

سيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة كحيل تيرمينالز، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لإدارة وتشغيل وتطوير "بوابة كراتشي المحدودة" التي تضم المراسي 6 – 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.

سيخصص المشروع المشترك استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة، ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في عام 2026. وتشمل أعمال التطوير زيادة عمق الغاطس في المراسي وتوسيع جدار الرصيف وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات. وبموجب هذه الاستثمارات، ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن من فئة "بوست باناماكس" التي تصل سعتها إلى 8,500 حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750,000 إلى 1 مليون حاوية نمطية سنوياً، وستؤدي أنشطة التوسع والتطوير إلى تعزيز مكانة المحطة وميناء كراتشي كلاعب رئيسي في القطاع البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة تجري جميع معاملاتها بالدولار الأمريكي وبالتالي فهي غير معرضة لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الروبية الباكستانية. وقد نجحت المحطة في تحقيق إيرادات سنوية بلغت نحو 55 مليون دولار وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 30 مليون دولار سنويًا.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية في أعقاب توقيع الطرفين في مايو من العام الجاري لمذكرة تفاهم تعكس رؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية، وتعزيز التنويع التجاري، وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لتأسيس إطار عمل للتعاون في تعزيز البنية التحتية للنقل، تسهيل وتطوير عمليات نقل البضائع، تقليص نفقات الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية ميناء كراتشي، إضافة إلى التعاون في مشاريع أخرى ذات الاهتمام المشترك. وبموجب هذه المذكرات، ستقوم المجموعة بتقديم خبراتها الفنية والمشورة والدعم لحكومة باكستان في تخطيط وتصميم وتطبيق مشاريع البنى التحتية للتجارة والجمارك واللوجستيات في باكستان.

مذكرات تفاهم:

ربط السكك الحديدية

بموجب مذكرة التفاهم هذه، اتفق الطرفان على التعاون لتطوير وتحديث ربط ميناء كراتشي بأنظمة السكك الحديدية.

منطقة حرة

تؤسس مذكرة التفاهم هذه علاقة تعاونية بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة ميناء قاسم لتطوير وتشغيل وإدارة المرافق الصناعية و / أو المنطقة الحرة في منطقة ميناء قاسم.

حلول الرقمية

بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستتعاون مجموعة موانئ أبوظبي وحكومة باكستان لتطوير التجارة الرقمية والحلول اللوجستية بما في ذلك رقمنة العمليات الجمركية.

وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "يسعدنا أن نشهد توقيع اتفاقية الامتياز التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بتعزيز علاقاتنا مع باكستان، كما أن هذا المشروع المشترك هو ترجمة عملية لالتزامنا بالاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتطوير البنية التحتية التي ستسهم في رفد التجارة والأعمال البحرية، وتعزير شبكة الربط في المنطقة، إضافة إلى تحقيق أهداف كلا البلدين نحو المرونة والتنوع الاقتصادي."

ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: "تسهم هذه الاتفاقية البارزة في الارتقاء بإمكانات وقدرات المحطة، وستزيد من جاذبيتها لدى الشركاء التجاريين الدوليين، ما سيسهم في ترسيخ مكانة كراتشي كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجارة العالمية. إن مجموعة موانئ أبوظبي لا تستثمر فقط في تطوير محطة بوابة كراتشي، بل تفسح المجال أيضاً لمزيد من فرص التعاون المتبادل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، وذلك في إطار التزامنا بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون مع جميع شركائنا الدوليين ومع شركائنا في حكومة باكستان."

وقال فيصل سابزواري، وزير الملاحة البحرية في حكومة باكستان الفيدرالية: "تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان علاقة وثيقة تمتد لعقود طويلة رسّختها القيادة الرشيدة لكلا البلدين، لنشهد سوياً نمواً متواصلاً في العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة لبلدينا من أجل تطوير البنية التحتية للموانئ، ما يمهد الطريق لبناء نظام بيئي بحري عالمي مزدهر."

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا الدخول بشراكة استراتيجية مع الحكومة الباكستانية. إن توقيع اتفاقية الامتياز مع صندوق ميناء كراتشي، ومذكرات التفاهم الثلاث، يجسد رؤية مجموعة موانئ أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار عبر طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح لنا تطبيق نموذج أعمالنا المتكامل والناجح في الدول والمناطق التي توفر فرصاً واعدة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأضاف: "تمثل اتفاقية الامتياز فصلاً جديداً من النمو والازدهار لكلا البلدين، وتمكننا من تعزيز العلاقات مع الدول التجارية الرئيسية في المنطقة لدفع النمو الاقتصادي. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، فإننا نتطلع معاً إلى تعزيز الفرص المستقبلية، وإعادة تصور القطاع البحري وخلق قيمة لجميع أصحاب العلاقة."

بدوره، قال سيد سيدين رضا زيدي، رئيس مجلس إدارة صندوق ميناء كراتشي: "تشكل هذه الاتفاقية التاريخية بين مجموعة موانئ أبوظبي وصندوق ميناء كراتشي علامة فارقة وتحمل فرصاً واعدة لنمو وتطوير ميناء كراتشي. وسنعمل على توحيد الجهود لإنشاء محطة حاويات رائدة، تسهم في تعزيز قدراتنا وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد."

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