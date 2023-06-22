وزارة المالية تعقد جلسة حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة

المصدر: وام

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عقدت وزارة المالية، اليوم، جلسة توعية عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، بهدف استعراض ومناقشة آخر القرارات التنظيمية المتعلقة بتطبيق الضريبة في المناطق الحرة بدولة الإمارات.

حضر الجلسة، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرف دبي، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومها القرقاوي، نائب رئيس دعم مصالح قطاع الأعمال بغرف دبي، وشبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، إلى جانب أكثر من 400 مشارك من ممثلي الأعمال والشركات، والمستشارين القانونيين والضريبيين، والخبراء الماليين.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تلعب المناطق الحرة دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وتوسيع نطاق النشاط التجاري والاستثماري للدولة على مستوى العالم.. وبعد صدور القرارات التنظيمية الأخيرة حول تحديد الدخل المؤهل في المناطق الحرة وتفاصيل الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، كان ضرورياً أن نلتقي بالشركات وأصحاب المصلحة المعنيين لتوضيح تلك القرارات وتأكيد التزام الدولة بدعم نمو الأعمال في المناطق الحرة من خلال تطبيق نظام خاص بضريبة الشركات للمناطق الحرة يتيح لهم الاستفادة من دفع ضريبة الشركات بنسبة 0 في المائة على الدخل الناتج عن بعض الأنشطة والمعاملات المؤهلة".

من جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة المالية لتنظيمها جلسة التوعية اليوم في دبي ومساعيها المستمرة للتعريف بضريبة الشركات، وتوفير نظام ضريبي مرن يدعم نمو الأعمال، نركز في غرف دبي بالدرجة الأولى على تلبية متطلبات أعضائنا وتعزيز وعيهم وتنافسيتهم في إطار توفير بيئة عمل داعمة لهم، حيث نرى أن جلسة اليوم جاءت في الوقت المناسب كونها تزود الشركات والأعمال برؤية واضحة حول نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة بما يضمن فهمهم العميق لشروط الاستفادة من تطبيق الضريبة بنسبة 0 في المائة وغيرها من التسهيلات المقدمة للأعمال ليكونوا على استعداد تام للوفاء بالتزاماتهم والامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات".

وتضمنت الجلسة، التي انعقدت في المقر الرئيسي لغرف دبي، عرضاً توضيحياً قدمته شبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، حيث قدمت فيه سمات نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة حسب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، واستعرضت بيغم القرارات التي صدرت مؤخراً حول تحديد الدخل المؤهل، وتفاصيل الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، والشروط التي ينبغي لشركات المناطق الحرة استيفاؤها للاستفادة من نسبة الضريبة البالغة 0 في المائة على الدخل والمعاملات المؤهلة.

وتعد جلسة التوعية هذه الخامسة ضمن سلسلة من الجلسات التي نظمتها وزارة المالية في إطار برنامجها للتوعية العامة بضريبة الشركات، والذي أطلقته عقب إصدار قانون ضريبة الشركات في ديسمبر 2022 بهدف دعم مجتمع الأعمال وتمكينهم من التعرف على كافة سمات القانون وإطاره العام وآليات تطبيقه لمختلف قطاعات العمال وشرائح الخاضعين للضريبة.

يذكر أن قانون ضريبة الشركات دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يونيو 2023، ويفرض على الأعمال التي تتجاوز صافي أرباحها 375,000 درهم ضريبة بنسبة 9 في المائة اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. وستتولى الهيئة الاتحادية للضرائب في المرحلة المقبلة مسؤولية إدارة وتحصيل وتنفيذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال.

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