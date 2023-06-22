2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 2.5 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 744 مبايعة بقيمة ملياري درهم منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 435.15 مليون درهم و688 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 542.55 مليون درهم منها 31 رهن أراض بقيمة 223 مليون درهم و122 رهن فلل وشقق بقيمة 319.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 31.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 4 ملايين درهم.

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