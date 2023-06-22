"فلاي دبي" تدشن رحلاتها إلى أولبيا الإيطالية

المصدر: البيان

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احتفلت فلاي دبي بافتتاح رحلتها إلى مدينة أولبيا في إيطاليا، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة الواقعة في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وستخدم الناقلة هذه المدينة بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار أولبيا كوستا سميرالدا (OLB) ضمن رحلاتها الموسمية الصيفية لترتفع شبكة فلاي دبي في إيطاليا إلى خمس وجهات تشمل كاتانيا وميلان بيرغامو ونابولي وبيزا إضافة إلى أولبيا.

وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار أولبيا كوستا سميرالدا (OLB) حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية بحضور كبار مسؤولي المطار.



وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن ملتزمون بافتتاح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من دبي ونحن سعداء أيضاً بأن نوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر خلال الصيف مع إطلاق الرحلات إلى أولبيا في سردينيا. منذ عام 2018، عندما بدأنا عملياتنا في المنطقة لأول مرة، كانت إيطاليا وجهة شهيرة للعملاء من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الخيارات للسفر خصوصاً أننا نشهد صيفاً استثنائياً قياسياً آخر في فلاي دبي".

وأضاف: "أود أيضاً أن أتوجه بالشكر للرئيس التنفيذي لمطار أولبيا كوستا سميرالدا، سيلفيو بيبوبيلو، ومجلس السياحة في سردينيا والشركاء هناك على دعمهم ونتطلع إلى تعزيز التواصل بين دولة وإيطاليا".

من جهته، قال سيلفيو بيبوبيلو، الرئيس التنفيذي لمطار أولبيا كوستا سميرالدا: "ستوفر شبكة فلاي دبي الواسعة، مزيداً من رحلات الربط عبر الجزيرة مما يصب في صالح المنطقة والسكان ككل، كما ان هذه الرحلات تعد فرصة كبيرة للجزيرة لإبراز إمكاناتها السياحية والانفتاح أكثر على السوق العالمية. وبدءاً من اليوم، يمكن الوصول بسهولة إلى سردينيا بتوقف واحد من مختلف أنحاء العالم. نتوجه بالشكر إلى فلاي دبي على التزامها تجاه وجهتنا ومنطقة سردينيا عموماً، كما نشكر مطارات سردينيا على دعمهم القيم لتحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى جميع شركائنا الذين ساهموا في نجاح هذه الرحلة".

وتعليقًا على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "مع إطلاق الرحلات إلى وجهتنا الخامسة في إيطاليا، نتطلع إلى تقديم خيارات سفر مرنة وملائمة لعملائنا للسفر بين دبي واولبيا. سيتم تشغيل رحلاتنا بواسطة طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر مريحة، سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية".

تنضم أولبيا إلى شبكة فلاي دبي للوجهات الصيفية الموسمية التي تشمل باتومي، وبودروم، وكورفو، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، وتيفات، وطرابزون.

تتميز طائرات 737 ماكس في فلاي دبي بمقاعد درجة الأعمال التي توفر راحة استثنائية.

يمكن للمسافرين أيضًا الاستمتاع بتجربة سفر مريحة مع قوائم طعام دولية اضافة الى خيارات الترفيه على متن الطائرة.

توفر الدرجة السياحية مقاعد جديدة مصممة لتحسين المساحة والراحة بحيث يمكن للركاب الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات بين مبنى 3 بمطار دبي الدولي ومطار أولبيا كوستا سميرالدا (OLB) بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت من 22 يونيو 2023 إلى 30 سبتمبر 2023.

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى أولبيا من 11.725 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 3000 درهم.

أما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من اولبيا الى دبي فتبدأ من 2900 يورو وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 550 يورو.

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم

(+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار، يرجى زيارة:

https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/timetable

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