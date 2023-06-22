«الإمارات لتموين الطائرات» تطرح وجبات عالية الجودة بمتاجر «جي إم جي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «جي إم جي» الشركة العالمية المتخصصة في بيع وتوزيع وتصنيع مُنتجات العلامات التجارية المحلية والدولية لقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال والعقارات والخدمات اللوجستية، مجموعةً حصرية من الوجبات الجاهزة عالية الجودة بالتعاون مع «شركة الإمارات لتموين الطائرات».

وتعاونت شركة الإمارات لتموين الطائرات مع «جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية» لتوفير منتجات الطعام الطازج عبر شبكة متاجر البيع بالتجزئة التابعة لـ «جي إم جي» في جميع أنحاء الدولة. وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها «الإمارات لتموين الطائرات» في شراكة مع عملاق التجزئة «جي إم جي» لتوفير الوجبات الجاهزة.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»: «أدى التنوع السكاني الكبير لمجتمع المواطنين والمقيمين في الدولة إلى مشهدٍ غني للطعام. وانطلاقاً من نهجنا المرتكز على العملاء، تعاونّا مع الإمارات لتموين الطائرات لإنشاء مجموعة طعام مصنّعة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، تتجاوز توقعاتهم عن الوجبات الجاهزة والطازجة. تعتبر هذه الشراكة الخطوة الأولى لـ «جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية» في سياق التزامها بتطوير منتجات غذائية ترتقي بتجارب العملاء، حيث نخطط مع شريكنا لتوسيع نطاق أعمالنا عبر المتاجر وتطوير منتجات جديدة مصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات عملائنا».

ويشهد قطاع الوجبات الجاهزة الصحية في دولة الإمارات نمواً سريعاً لأسباب عدة، بما فيها اتساع نطاق المساحات الحضرية، وتغيّر التركيبة السكانية، وتنامي شريحة العاملين والمغتربين.

ويتم إعداد هذه الوجبات من مكونات عالية الجودة على أيدي طهاة متمرسين في «الإمارات لتموين الطائرات». ويجري تغليف الوجبات مع كامل ملحقاتها ضمن علبٍ قابلة لإعادة التدوير كجزء من التزام «جي إم جي» بالاستدامة في تغليف المواد الغذائية. ويلتزم الشريكان بمتابعة ملاحظات العملاء باستمرار وتداركها في الوجبات الحالية والجديدة التي يتم تطويرها.

وتلعب «الإمارات لتموين الطائرات» دوراً أساسياً في دعم فرق متاجر «جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية» على الأرض، والتدريب على إعداد الطعام، وخدمة العملاء.

كما سيتم الحصول على بعض مكونات الوجبات من «بستانِكَ»، أكبر مزرعة للزراعة المائية في العالم، وهي مشروع مشترك بين «الإمارات لتموين الطائرات» وشركة «كروب وان هولدنجز» العاملة في مجال الزراعة الرأسية الداخلية المعتمدة على التقنيات العالية. وتبلغ مساحة مزرعة «بستانِكَ»، 330.000 قدم مربع، وهي مُجهّزة لإنتاج أكثر من 1.000.000 كيلوغرام من الأوراق الخضراء عالية الجودة سنوياً، كما تستهلك كمية مياه تقل بنسبة 95% عن كميات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية.

وأضاف باقر: «يزداد الطلب على خيارات الوجبات الجاهزة الصحية والمغذية مع بحث المستهلكين عن وجبات تتوافق مع تفضيلاتهم الغذائية. وتعكس الوجبات الجاهزة في الإمارات هذا التنوع، حيث نقدم مجموعة واسعة من خيارات الطعام العالمية لتلبية الأذواق والتفضيلات المختلفة. وتسعى «جي إم جي» من خلال هذه الشراكة إلى إضافة قيمة حقيقية لهذا القطاع».

وقال محمود أمين، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: «تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية لشركة الإمارات لتموين الطائرات، حيث تتيح لنا تنويع أنشطتنا عبر طرح منتجات غذائية استثنائية للبيع بالتجزئة، متجاوزين بذلك نطاق عملنا الرئيسي في تموين الطائرات والفعاليات. وقد تعاون فريقنا الموهوب من الطهاة متعددي الجنسيات عن كثب مع «جي إم جي» لتحضير مجموعة من الوجبات الجاهزة عالية الجودة التي تلبي متطلبات العملاء على اختلاف أذواقهم، وجميع هذه الوجبات - سواء كانت شطيرة أو سلطة أو بوكي بول - يتم تحضيرها يومياً في مطابخنا باستخدام أجود المكونات الطازجة مع نقلها على الفور إلى متاجر جي إم جي».

وأردف أمين: «ننتج حالياً ما معدله 200 ألف وجبة يومياً عبر جميع قطاعات أعمالنا، ونخطط لزيادة هذا العدد خلال عام 2023. ويسرنا عقد هذه الشراكة مع «جي إم جي»، ونتطلع إلى توسيع نطاقها في ضوء التزامنا المشترك بتحقيق التميز من خلال الابتكار وتوفير منتجات تلبي تفضيلات العملاء واحتياجاتهم المتنامية».

وتشمل قائمة متاجر «جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية» علامات «جيان»، و«فرانبري»، و«مونوبري»، و«مونوب» بالإضافة إلى «أسواق» التي استحوذت عليها مؤخراً.

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