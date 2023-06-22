41 % نمواً سنوياً في رصيد "المصرف المركزي" من الذهب بنهاية أبريل

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة ناهزت 41% بنهاية أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.505 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة تعادل أكثر من 5.08 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.42 مليار درهم في أبريل 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المصرف المركزي من الذهب زاد على أساس شهري بنحو 0.53% أو ما يعادل 92 مليون درهم مقارنة بنحو 17.413 مليار درهم في مارس الماضي.

وبحسب البيانات، زاد رصيد المركزي من الذهب بنحو 9.1% أو ما يعادل 1.46 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 16.04 مليار درهم في ديسمبر 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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