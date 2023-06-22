مجتمع HUB71 يستقبل 15 شركة ناشئة من داخل الدولة وخارجها

المصدر: أبوظبي - البيان

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رحبت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بأعضاء الدفعة الأولى من الشركات الناشئة لهذا العام، والتي تتكون من 15 شركة تعمل في قطاعات تحظى بالأولوية، وفق الطموحات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ومن بينها قطاع تقنيات الرعاية الصحية، وتقنيات الخدمات المالية والتعليمية، وبانضمام هذه الدفعة الجديدة يرتفع أعضاء مجتمع Hub71 إلى أكثر من 240 شركة ناشئة.

وتقع المقار الرئيسية لنحو 67 % من الشركات المنضمة حديثاً لمجتمع HUB71، خارج حدود دولة الإمارات، ما يشير إلى تنامي جاذبية أبوظبي محوراً عالمياً جاذباً للابتكار ومطوري التقنيات من رواد أعمال وشركات ناشئة، حيث يمكنهم الانضمام إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي من الوصول إلى مصادر التمويل والعمل، ضمن بيئة أعمال نشطة ومرحبة بالابتكار، وجاءت الشركات الناشئة الـ 15 من كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا ومصر وهولندا والمملكة المتحدة.

ومن بين الشركات الناشئة، التي انضمت إلى مجتمع Hub71، ضمن هذه الدفعة، شركتان ناشئتان في مجال تقنيات الرعاية الصحية، نجحتا في إحداث تأثير ملموس في قطاع الرعاية الصحية، وهما: Exsurgo وOvasave. وقد جمعت Exsurgo مبلغ 38,6 مليون درهم إماراتي (10,5 ملايين دولار)، وتقدم الشركة علاجات غير دوائية للحالات العصبية باستخدام علم الأعصاب وتحليل البيانات. أما شركة Ovasave فتستفيد من الحلول المبتكرة لرفع قدرة السيدات على الوصول بسهولة إلى خدمات الخصوبة وتجميد البويضات، من خلال شبكة تم تدقيقها، وتضم الدفعة الجديدة أيضاً شركة Subsbase، التي تعمل في مجال التقنيات المالية، والتي تحظى بدعم عدد من المستثمرين البارزين، من بينهم Global Ventures وPlug and Play، وتقدم الشركة تقنيات تسهم في تبسيط عمليات الدفع المتكررة للشركات، وشركة Inovat التي تقدم حلاً رقمياً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، بدون إجراءات ورقية أو الوقوف في طوابير الانتظار في المطار، وتمكين المسافرين من توفير 20 % من نفقات التسوق.

وسجّل مجتمع Hub71 زيادة كبيرة بنسبة 70 % بالمقارنة مع الدفعة السابقة ف يما يخص عدد طلبات الانضمام إلى مجتمعه، الذي يجمع الشركات الناشئة في مجال التقنيات، ومن بينها زيادة كبيرة في الشركات الناشئة عالية الجودة في مراحلها المبكرة، وهي الشركات التي اختارت أبوظبي لتأسيس مقارها الرئيسية، ولتكون قاعدة انطلاقها على المدى الطويل نحو التوسع عالمياً. وبفضل بيئته الداعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات المبتكرة في جميع المراحل يستفيد المنضمون إلى مجتمع HUB71 من حوافزه وبرامجه السخية، وما يوفر لهم من إمكانية الوصول إلى المستثمرين المحتملين والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، من خلال منظومته الشاملة في أبوظبي.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: «يتم اختيار كل شركة ناشئة للانضمام إلى منظومة Hub71 بناء على قدرتها على تحقيق نمو كشركة تقنيات عالمية تنطلق من أبوظبي، وتتكون الدفعة الأولى لعام 2023 من شركات أثبتت قدرتها التنافسية على بناء منصات تقنية ومنتجات مبتكرة، ومن خلال اجتذاب الشركات الناشئة القادرة على تحقيق النمو والتوسع، وتقديم حلول تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في مجتمعنا، نستهدف إحداث تأثير إيجابي في أبوظبي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كمحور عالمي رائد للابتكار».

وفيما يلي نبذة سريعة عن أنشطة الشركات المنضمة حديثاً لمجتمع HUB71 ضمن الدفعة الأولى لهذا العام:

1. Cypherleak: حل تقني فعال من حيث التكلفة لمراقبة المخاطر، يسمح للشركات بالحصول على رؤية واضحة لبياناتهم المسربة، ويوفر قدرات «إدارة سطح الهجوم» ومسح الثغرات الأمنية وحلول تسجيل المخاطر.

2. Elmawkaa: سوق رقمية لمواد البناء، توفر عملية مؤتمتة لا تستغرق سوى بضع دقائق، للمقاولين والمهندسين، لتعزيز قدرتهم للحصول على عروض أسعار دقيقة وتنافسية لمواد البناء من موردين تم تدقيقهم.

3. Exsurgo: تستفيد من علم الأعصاب وتحليل البيانات لتطوير علاجات للحالات العصبية بدون استخدام العقاقير الصيدلانية.

4. Fuze: منصة تقدم بنية تحتية متكاملة للأصول الرقمية، تمكّن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دمج خبراتها وتقديمها لعملائها بطريقة منظمة وتوافقية.

5. Inovat: حل رقمي لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، يتيح للمسافرين توفير أكثر من 20 % من المبالغ المستردة للضرائب على التسوق دون الحاجة إلى تعبئة أي معاملات ورقية أو الوقوف في طوابير الانتظار في المطار.

6. LivLyt: تقدم حلاً لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أحدث الأجهزة التقنية، من خلال الاشتراكات، ما يوفر حلاً مرناً وميسور التكلفة وملائماً بالمقارنة من الخيارات البديلة.

7. Mashvisor: منصة تجمع كل الخدمات اللازمة للاستثمار العقاري، وتضمن خفض زمن البحث، الذي قد يمتد إلى 3 أشهر إلى 15 دقيقة فقط.

8. MediJobs: منصة تمكن المحترفين العاملين في مجال الرعاية من الاتصال بشبكة حصرية تضم أفضل ممارسات التوظيف في مجال عملهم.

9. Ovasave: منصة تقنية تستفيد من الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة السيدات على الوصول بسهولة إلى خدمات رقمية شاملة في مجال الخصوبة وتجميد البويضات عبر شبكة تم تدقيقها.

10. Rabbit Mart: خدمة تقنية لتوفير مواد البقالة وفق التقنيات المتقدمة التي تتبناها مراكز تلبية الطلبات، وتتيح للمستخدمين عنصر الراحة والملائمة، وضمان أن جميع طلباتهم متوفرة دون انقطاع، مع إمكانية توصيلها في أقل من 20 دقيقة.

11. SubsBase: منصة لإدارة الاشتراكات، تمكن الشركات من تيسير عمليات الدفع المتكرر وإدارة دورات اشتراك العملاء بسهولة وكفاءة.

12. Synapse Analytics: شركة متخصصة في علوم البيانات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تقدم خدمات ومنتجات لمساعدة المؤسسات على استخدام بياناتها واستثمارها بشكل أفضل.

13. The Editing: نظام مضغوط لتحرير الجينات يستخدم البروتينات الداخلية لعلاج الاضطرابات الوراثية، التي تهدد الحياة.

14. Qureos منصة تجعل من عملية الإرشاد وبناء المحافظ ومطابقة الوظائف أمراً بسيطاً للخريجين الباحثين عن فرص في سوق عمل.

15. Zest Equity: منصة موجهة لكل المستثمرين المتشاركين في مشاريع، تضفي طابعاً ديمقراطياً، للوصول إلى معاملات المشاريع في الأسواق الناشئة.

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