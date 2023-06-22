«دناتا للسفريات»: 18 % نمو حجوزات العطلات الدولية من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دناتا للسفريات» عن نمو بنسبة 18% في حجوزات العطلات الدولية من يونيو إلى سبتمبر 2023 حتى الآن، مقارنة بالمدة ذاتها في عام 2022، وكشفت الشركة، التي تعد أكبر مزود لخدمات السفر في الإمارات، النقاب عن أكثر الأماكن السياحية التي تحظى بإقبال كبير من العملاء في دولة الإمارات لقضاء العطلات خلال صيف عام 2023، والوجهات العشر الأكثر شعبية، وفقاً للحجوزات على الترتيب هي: تايلند وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليونان وجزر المالديف وبالي وموريشيوس وسويسرا وسلطنة عُمان.

وتستأثر تايلند، التي تحظى بمكانة الوجهة الشعبية الأولى، بنسبة 23% من حجوزات «دناتا للسفريات» خلال فصل الصيف، وتُعد العاصمة بانكوك وجزر فوكيت وكرابي أفضل ثلاث وجهات للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «يدفع الطلب الكبير المسافرين إلى استكشاف مزيد من الوجهات حول العالم، بما في ذلك الأماكن الأقل شهرة، بالإضافة إلى الوجهات الشهيرة مثل تايلند وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وقد شهدنا نمواً ملحوظاً في السفر إلى اليونان على وجه الخصوص، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، كما أن تايلند هي الوجهة الأولى للمسافرين من الدولة، مع نمو الطلب وتوافر الرحلات الجوية، والقيمة مقابل المال، والإقامة ذات المستوى العالمي، والتجارب المتنوعة في تلك الدولة».

وتتركز أغلبية الحجوزات الصيفية في عطلة عيد الأضحى، حيث لا تزال أفضل عشر وجهات دولية في دناتا للسفريات ثابتة، وتستأثر حجوزات السفر الدولي، خلال فصل الصيف بنسبة 80%، بينما تغطي الـ20% المتبقية إقامات في دولة الإمارات، كما يزداد الإقبال والحجوزات إلى كل من هونج كونج واليابان وجنوب أفريقيا والدنمارك مقارنة بعام 2022، وتكتسب النمسا وإسبانيا وسنغافورة وسريلانكا مزيداً من الشعبية.

ويواصل خبراء «دناتا للسفريات» مراقبة اتجاهات الطلب، والعمل مع شركاء دوليين لتقديم أسعار حصرية وقيمة مضافة، إلى جانب التوعية بوجهات جديدة.

وكانت «دناتا للسفريات» قد أطلقت مؤخراً حملة الصيف، التي توفر ما يصل إلى 50% للمسافرين في الإمارات العربية المتحدة، عبر المواقع الجذابة على الشاطئ والمدينة والجبل والصحراء في جميع أنحاء العالم، مع عروض مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجزر المحيط الهندي وآسيا وأوروبا، ويشمل العرض الأفضل في تايلند رحلة الذهاب والعودة وإقامة ثلاث ليالٍ في فندق بانيان تري بانكوك من فئة الخمس نجوم مع وجبة إفطار يومية وترقية مجانية للغرفة، ابتداء من 4525 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

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