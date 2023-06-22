بيع أغلى "بنتهاوس" في جزيرة بلووترز في دبي بـ 80 مليون درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة "بي 1 بروبرتيز" (B1 Properties) العقارية الرائدة في دبي، عن نجاحها في إتمام صفقة بيع شقة "بنتهاوس" في جزيرة "بلوواترز" بدبي، مقابل 80 مليون درهم، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى سجلها الثري، ليعكس ذلك ما يشهده القطاع العقاري في دبي من انتعاش ملحوظ.

واستطاعت الشركة توظيف المميزات الفريدة لشقة بنتهاوس المصممة خصيصاً لتوفير كافة أساليب الحياة الفخمة في جذب المستثمر الذي أدرك قيمة العقار وحجم إمكانياته، حيث تتربع الوحدة المباعة على مساحة 9252 قدماً مربعاً، وتتألف من 4 غرف نوم واسعة، وتتميز بإطلالتها الخلابة على جزيرة بلوواترز، بالإضافة إلى امتلاكها كافة وسائل الراحة والترفيه التي يبحث عنها المستثمرون في القطاع العقاري.

تعكس صفقة بيع أغلى "بنتهاوس" في جزيرة بلووتراز في دبي، التزام "بي 1 بروبرتيز" بتقديم مستويات عالية من الرفاهية لكافة عملائها، حيث تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالوحدات الفاخرة الحصرية، وفي هذا السياق، كشفت "بي 1 بروبرتيز" عن امتلاكها في المنطقة ذاتها لـ "بنتهاوس" أخرى، تصل قيمتها إلى 78 مليون درهم إماراتي، حيث توفر الوحدة الجديدة للمستثمرين فرصة فريدة لامتلاك تحفة فنية مصممة خصيصاً لتتناسب مع طموحاتهم المتميزة، ما يجعل "بي 1 بروبرتيز" الوجهة المفضلة لجميع المستثمرين الذين يتطلعون إلى بيع عقاراتهم بأعلى قيمة ممكنه، حيث تعمل الشركة على ضمان حصول عملائها على معاملات سلسلة، ونتائج لا مثيل لها.

ومع سجل حافل ببيع الوحدات العقارية الحصرية، أصبحت "بي 1 بروبرتيز" الوجهة المفضلة لجميع المستثمرين الذين يتطلعون إلى بيع عقاراتهم بأعلى قيمة ممكنه، حيث تعمل الشركة على ضمان حصول عملائها على معاملات سلسلة، ونتائج لا مثيل لها.

وفي هذا السياق، عبر باباك جعفري، الرئيس التنفيذي لشركة "بي 1 بروبرتيز" عن سعادته بتحقيق مثل هذه المبيعات غير العادية، في وقت يشهد فيه السوق تباطئ ملحوظ. وقال: "تجسد هذه الصفقات ثقة العملاء في الشركة، وبمستوى جودة خدماتها المقدمة لهم"، مؤكداً عزم الشركة على مواصلة تقديم نتائج استثنائية، والبحث عن خصائص فريدة في العقارات الفاخرة التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتزايدة"، مبيناً أن النجاح الاستثنائي الذي حققته الشركة بعد بيعها أغلى بنتهاوس في جزيرة بلووتراز وكذلك شقة 1 "جي بي آر" المرموقة، يضع معياراً جديداً للمعاملات والصفقات العقارية الفاخرة في دبي.

ومن جانبه، أشار دنيز زيبيك، نائب رئيس المبيعات في "بي 1 بروبرتيز" إلى أن الشركة أثبتت مرة أخرى قدرتها على تأمين صفقات ناجحة، بقيمة إجمالية قدرها مليار درهم منذ انشاء الشركة قبل عام، مؤكداً أن ذلك يساهم في تعزيز سمعة دبي المتنامية كمركز للعقارات الفاخرة. وقال: "نجاح "بي 1 بروبرتيز" في إبرام صفقات عالية القيمة خلال فترة قصيرة، يعد شهادة على فهمنا ومعرفتنا العميقة بالسوق العقارية، وقدرتنا الاستثنائية على إضافة قيمة نوعية للعملاء".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز