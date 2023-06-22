«اتصالات من &e»: باقات تنافسية للتجوال عبر شبكات 270 مشغلاً

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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كشفت «اتصالات من &e» عن إتاحتها باقات سعرية تنافسية للتجوال أمام عملائها والسفر أثناء موسم الصيف، وذلك للاستخدام على شبكات أكثر من 270 مشغلاً في أكثر من 140 دولة، بما في ذلك الشبكات المشمولة للرحلات الجوية.

وتحرص الشركة على توفير خدمات التجوال الدولي التي تلبي مختلف احتياجات عملائها عند السفر خارج الدولة، بما يتيح لهم استخدام خدمات الاتصالات بمرونة تامة ودون الحاجة لتكبد عناء اقتناء شريحة هاتفية جديدة في وجهة السفر.

وبالنسبة لأسعار التجوال لعملاء الهواتف المتحركة مع بدء عطلات الصيف وزيادة نشاط السفر، أكدت الشركة تنوع الحلول والباقات المتوفرة التي توفرها لعملائها أثناء العطلات الصيفية ضمن شرائح عدة منها الشهرية والأسبوعية.

وأشارت إلى تخصيص خدمة «تجوّل كأنك في دارك» لجميع مشتركي باقات «Freedom»، بما يسمح للعملاء استخدام رصيد بيانات ودقائق باقتهم المحلية للتواصل ، وأتاحت إمكانية الاشتراك بالخدمة بالفئات الأسبوعية مثل البيانات بتكلفة 100 درهم، أو المكالمات بــ 200 درهم، أو المكالمات والبيانات معاً بـتكلفة 250 درهماً. وتتوفر الخدمة أيضاً عبر الفئات الشهرية التي تشمل البيانات الشهرية فقط بتكلفة 350 درهماً، أو المكالمات الشهرية فقط بـ 400 درهم، أو فئة المكالمات والبيانات الشهرية معاً بتكلفة 500 درهم.

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