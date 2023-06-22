«دوكاب» تستعرض مشروعها الذكي في هامبورغ

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، في «مؤتمر الكابلات والأسلاك 2023» الذي ختتم أمس في مدينة هامبورغ الألمانية. وجاءت مشاركة «دوكاب» من خلال مشاركة محمد المطوع؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة في جلسة نقاشية استعرض خلالها مشروع المصنع الذكي Blade القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ونوه المطوع في كلمته إلى أن المصنع يشكل نقلة نوعية في عمليات التصنيع التقليدية مع استخدامه تقنيات الاتصال الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الإدارة الذكية لسلاسل التوريد من أجل إنجاز عمليات «دوكاب» التشغيلية.

وقال المطوع: «من أبرز التحديات التي تواجهها شركات تصنيع الكابلات هو زيادة كفاءة مصانعها لتبقى قادرة على المنافسة وسط تقلبات السوق. وقد استغرقت مجموعة دوكاب نحو عامين تقريباً لتنفيذ مشروع المصنع الذكي؛ حيث بدأت رحلتنا بجمع البيانات ودراسة أفضل السبل الممكنة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر. وراجعنا كذلك العديد من دراسات الحالة لضمان تطوير النموذج المثالي لمصانعنا».

وأردف: «باستخدام إنترنت الأشياء الصناعي، يمكننا ضمان استمرار الإنتاج دون حدوث انقطاع في عملياتنا التشغيلية، ويساعدنا استخدام الذكاء الاصطناعي بتوفير الطلبيات في أي وقت بصرف النظر عن حجمها. وفي غضون عام واحد فقط، ستتيح مبادرة Blade رفع الكفاءة الإجمالية للمعدات بنسبة 20%، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الوقت الإجمالي لتوقف الآلات عن العمل بنسبة 30%. وبمضي عامين على انطلاق المشروع، سيزيد حجم الإنتاج بنسبة 20%».

وأشار المطوع في كلمته أيضاً إلى تأثير تحول قطاع الطاقة على أعمال الأسلاك والكابلات في المنطقة. وأكد أن المجموعة لديها خبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة، ولا تدخر جهداً لزيادة الاستثمار في هذا القطاع حرصاً منها على لعب دور أكثر أهمية في اقتصاد الطاقة العالمي بعد النفط.

وقال: «مع تطور مشهد الطاقة البديلة وتصدّره استراتيجيات الطاقة الوطنية في العديد من البلدان، أطلقت دوكاب خط منتجاتها من كابلات دوكاب SolarBICC المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، والذي يدعم اليوم اثنين من أكبر مشاريع توليد الطاقة الشمسية في المنطقة بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي و«شمس 1» في أبوظبي».

ولفت إلى أن تحول نظام الطاقة والرقمنة يندرجان في صميم العديد من الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية، ومن القواسم المشتركة بين هذين المجالين هو حلول الكابلات عالية الجودة. وأكد حرص دوكاب على توفير البنية التحتية المطلوبة لدعم عملائها في تحقيق أهداف أعمالهم.

وتعد «دوكاب» واحدة من أكبر شركات التصنيع بالإمارات . وتوظف المجموعة فريقاً يمتلك مؤهلات عالية يضم أكثر من 1400 موظف في مصانعها ومكاتبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتساهم بأكثر من 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات وتصدر 60% من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً.

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