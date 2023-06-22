«العلاقات الحكومية» بالشارقة تبحث فرص التعاون التجاري مع بلجيكا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت «دائرة العلاقات الحكومية» بالشارقة فرص تعزيز التعاون التجاري مع وفد دبلوماسي من مملكة بلجيكا..

ورحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالوفد الذي ضم كلاً من أنطوان ديلكورت، سفير مملكة بلجيكا لدى الإمارات ويورين سيلسلاغ، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة بلجيكا بدولة الإمارات، وإيمانويل ديسمدت، العضو المنتدب لشركة سودال البلجيكية، بحضور الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة.

وتعد المملكة البلجيكية الشريك التجاري الرابع للإمارات ضمن دول الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ على 13.4 % من التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، لكنها تحتل المرتبة الأولى في إعادة التصدير بنسبة استحواذ وصلت إلى 35 % من إعادة الصادرات، و16.2% من الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول لبلجيكا عربيا.

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