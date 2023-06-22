«دانوب بروبرتيز» تطلق «إليتز 2» بقيمة 900 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة دانوب بروبرتيز إطلاق مشروع إليتز 2 في قرية جميرا الدائرية بقيمة تطوير تتجاوز 900 مليون درهم وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وعند اكتماله في الربع الثالث من عام 2026، سيوفر مشروع إليتز 2 إجمالي 750 وحدة سكنية متنوعة وعدداً من متاجر البيع بالتجزئة ومرافق أخرى. وإليتز 2 هو المشروع السكني رقم 23 لشركة دانوب بروبرتيز في غضون 9 أعوام منذ أن بدأت الشركة أنشطة التطوير في عام 2014 والمشروع الثامن على التوالي الذي سيتم إطلاقه في الأشهر 16 الماضية، والذي يترجم إلى إطلاق مشروع واحد كل شهرين. تحافظ دانوب بروبرتيز على سياسة إطلاق مشروع واحد في الوقت المناسب، وبيعه، ثم تعيين مقاول لبناء المشروع، قبل إطلاق المشروع التالي.

وقد باعت حتى الآن 22 مشروعاً من أصل 23 مشروعاً تم إطلاقها حتى الآن وسلمت 12 مشروعاً منها، بينما يخضع الباقي حالياً لمراحل مختلفة من البناء. كما ستقدم دانوب بروبرتيز أيضاً ثلاثة مشاريع هذا العام بما في ذلك وافيز وجوليز أوليفز.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب: «إطلاق إليتز 2 يأتي استجابة للطلب المرتفع المستمر على منازل عالية الجودة ويأتي في غضون أقل من شهرين من إطلاق مشروع فاشنوز الذي قارب على البيع بالكامل. كما يأتي إطلاق إليتز 2 في غضون أسبوع بعد أن أكملنا وافيز ودشنا فيوز- أحد أكبر مشاريعنا.

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