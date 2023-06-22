«إمباور» تطلق حملتها الصيفية لخفض استهلاك الطاقة والفواتير

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد، تحت شعار «اضبط ووفر 24 درجة مئوية».

وتستمر الحملة وهي العاشرة من نوعها حتى نهاية فصل الصيف في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ممارسات ثقافة الاستدامة لدى المتعاملين الذين يتجاوز عددهم الـ 110000 متعامل، حيث تحرص «إمباور» على تزويدهم بخدمات تبريد مناطق بمواصفات عالمية صديقة للبيئة، لا سيما أن أنظمتها تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بوسائل التبريد التقلدية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها على تواصل دائم مع كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية، والتي تغطيها خدمات «إمباور» بهدف حثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك، وتوعيتهم بمكتسب ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة، مما سيحقق تكلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية من جهة، وحمايتهم للبيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد، وصولاً لعالم أخضر من جهة ثانية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: ضبط درجة حرارة أجهزة المكيفات على الوضع التلقائي عند 24 درجة مئوية تعد درجة حرارة مثالية للتبريد الفاعل والمطلوب وفي الوقت ذاته تضمن هذه العملية تخفيف الضغط على شبكة تبريد المناطق، وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، مما يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

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