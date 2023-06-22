«ماجد الفطيم» تحقق 93 % من أهدافها للاستدامة في 2022

المصدر: دبي – البيان

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نشرت «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نسختها الخامسة من تقرير «استراتيجية ماجد الفطيم للاستدامة» بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2022، حيث حققت الشركة خلال عام 2022 تقدماً كبيراً نحو إنجاز أهدافها للاستدامة، بشكل كلي أو جزئي، بنسبة 93%، ومن بينها تأمين القرض الثاني المرتبط بالاستدامة، والحفاظ على مكانتها كأول شركة مملوكة للقطاع الخاص في دبي تحصل على قرض من خلال مثل هذه التسهيلات، وتعد الوحيدة في المنطقة التي تحصل على قرض يخضع لهيكلية «جزائية فقط».

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: «إن التزامنا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هو أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجيتنا للنمو والتطور.

ويتمثل نجاحنا في هذا الصدى في مدى قدرتنا على المساهمة بفاعلية في تحقق الرخاء على مستوى مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ونجحت «ماجد الفطيم» في رفع قدرتها لتوليد الطاقة المتجددة بنسبة 19% لتصل إلى 40.5 مليون كيلوواط، وخفض الانبعاثات الكربونية للنطاقين الأول والثاني بنسبة 11% على مستوى أعمال الشركة مقارنة ببيانات العام 2019. كما طورت جميع شركات ماجد الفطيم العاملة في مجال العقارات والتجزئة وأسلوب الحياة والترفيه، أهدافها القائمة على العلم».

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