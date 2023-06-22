دراسة: 4 % فقط من الشركات وصلت إلى مستوى النضج الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة تحليلية حديثة أجرتها شركة F5 عن أن 4% فقط من الشركات وصلت لمستوى النضج الرقمي المتقدم، ووفقاً لمؤشر النضج الرقمي الأول الصادر عن شركة F5 فقد جرى تقييم 1300 من الإجابات الواردة في تقرير استراتيجية حالة التطبيقات لعام 2023، ومقارنتها بمجموعة من ست قدرات تقنية هي البنية التحتية، وتسليم التطبيقات، والبيانات، وعمليات هندسة موثوقية المواقع، وقدرات المراقبة والأتمتة، والأمن.

واستنادا إلى الدراسة يمكن تصنيف 4% فقط من الشركات على أنها «شركات رقمية فاعلة»، وهي الشركات التي اعتمدت التكنولوجيا ودمجتها إلى الحد، الذي أصبحت فيه من الآليات الأساسية لتسليم الأعمال، والاستفادة من البيانات وتحليلات البيانات لاتخاذ القرارات، وتوفير الخدمات الرقمية، وتسخير التقنيات الناشئة لدخول أسواق جديدة واكتساب المزايا التنافسية. ولم يتم تصنيف أي من الشركات، التي شملتها الدراسة ضمن هذه الفئة في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والطاقة، وخدمات المرافق.

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