«بي إتش إم كابيتال»: الإفصاح فقط عن اتفاقيات موفر السيولة السارية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية أن اتفاقيات موفر السيولة السارية هي فقط التي تم الإفصاح عنها على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه في حال تم توقيع اتفاقية موفر سيولة مع أي شركة مدرجة في الدولة، فإنه سيتم الإفصاح عن ذلك حسب الإجراءات المتبعة في السوق المعني في الشركة المدرجة ذاتها ومن قبل شركة بي إتش إم كابيتال في سوق دبي المالي.

ولفتت للمستثمرين إلى عدم اتباع أي إشاعات قبل التأكد من صحتها من خلال الإفصاحات الواردة في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز