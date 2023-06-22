اتحاد الغرف ومصرف التنمية الدولي يطلقان مبادرة لدعم الشراكات مع العراق

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي – الإمارات من الشارقة، مبادرة جديدة تهدف لدعم وتمكين القطاع الخاص الإماراتي والعراقي وتشجيعه على تطوير أعماله عبر تأسيس منصة رائدة لبناء العلاقات المشتركة، وزيادة فرص التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف مجالات التمويل والاستثمار مع جمهورية العراق.

وجاءت هذه المبادرة وفقًا لمذكرة تفاهم تم إبرامها بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي – الإمارات، حيث وقّعها عن الاتحاد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، فيما وقّعها عن المصرف الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وذلك بحضور عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة. وأُطلق اسم «معا» على المبادرة تيمّنًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق لاسيما في مجال التجارة والأعمال.

وقال عبدالله سلطان العويس: المذكرة تمثل إحدى الوسائل المتعددة في التعاون المتميز بين اتحاد غرف الإمارات الممثل الرسمي للقطاع الخاص الإماراتي ومصرف التنمية الدولي، وذلك نظراً للدور الذي يلعبه كل طرف تجاه مجتمع الأعمال وفعالياته وقطاعاته حيث سيسهم تنفيذ هذه المذكرة في توحيد مجالات التمويل والاستثمار.

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