«إف إكس برو» تفتتح مقراً في دبي للتوسع عالمياً

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة إف إكس برو للوساطة المالية، مقرها الجديد في دبي، بهدف التوسع إقليمياً وعالمياً.

وتأسست الشركة في 2006، ومنذ ذلك الحين وسعت خدماتها التجارية لتشمل عملاء التجزئة والمؤسسات في أكثر من 170 دولة، ويقدم الوسيط العقود مقابل الفروقات على ست فئات من الأصول: الفوركس، والأسهم، والعقود الآجلة، والطاقة الفورية، والمعادن الفورية، والمؤشرات الفورية. وحصلت الشركة على الموافقات التنظيمية من هيئة السلوك المالي في بريطانيا (إف سي إيه)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (سي واي سي إي سي)، وهيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (إف إس سي إيه).

وتمتلك شركة الوساطة المالية مكاتب في لندن، وقبرص، وماناكو، ومبنى إدارياً في جزر البهاما. وأضافت الشركة أخيراً عقود الفروقات للعملات المشفرة، ليتم التداول على بتكوين وإيثريوم وريبل، من بين مجموعة من 28 عملة مشفرة، إلى جانب ذلك، أضاف الوسيط الذي يتخذ من لندن مقراً له عقود الفروقات على أكثر من 2000 سهم متداول عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز