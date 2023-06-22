56 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت بنوك دبي نحو 56 مليار درهم كودائع إضافية للعملاء خلال الفترة ما بين أول يناير من العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل الماضي، لتقفز الودائع من 990 مليار درهم إلى 1.046 تريليون درهم.

في المقابل، منحت بنوك دبي نحو 6 مليارات درهم كتمويلات جديدة على مدار الأشهر الأربعة الماضية لتظل في صدارة منح الائتمان المحلي ليسجل 874 مليار درهم مقابل 868 مليار درهم نهاية العام الماضي. وزادت بنوك دبي أصولها بمقدار 53 مليار درهم خلال تلك الفترة مرتفعة من 1.621 تريليون درهم نهاية 2022 إلى 1.674 تريليون بنهاية أبريل الماضي، بينما نمت استثماراتها من 202.6 مليار درهم إلى 208.9 مليارات درهم حتى نهاية أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز