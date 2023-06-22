«بلومبرغ»: دبي الخيار المفضل لصناديق التحوط العالمية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن دبي برزت بقوة خلال الفترة الأخيرة كخيار مفضل لصناديق التحوط العالمية، ذلك أنها تجتذب القائمين على إدارة هذه الصناديق بمميزاتها التي تشمل سهولة ممارسة الأعمال التجارية، كبيئة لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي، وسحرها كمركز عالمي للسياحة والسفر.

وبحسب تقرير نشرته الوكالة، ثمّة ميزة أخرى إضافية تستقطب صناديق التحوط العالمية إلى دبي، وهو نطاقها الزمني الصديق لمديري المحافظ الاستثمارية لدى هذه الصناديق، والذين تمتد استثمارات محافظهم في كافة أنحاء العالم من آسيا إلى أمريكا الشمالية، الأمر الذي يعزز جاذبية دبي في أعينهم بسبب نطاقها الزمني القريب من كافة هذه المواقع، بحكم موقعها المتوسط بين قارات العالم.

وأفاد التقرير بأن مركز دبي المالي العالمي يخوض مباحثات مع ما يزيد على 50 صندوق تحوط لتأسيس مكاتب لها بداخله، بعد أن استقطبت بالفعل صناديق تحوط مرموقة على مستوى العالم، ومنها صندوقا «بلوكريست كابيتال مانجمنت» و«اكسوداس كابيتال مانجمنت» الأمريكيان. وأضاف التقرير أن صناديق التحوط العالمية التي تتطلع إلى الحصول على ترخيص من «مركز دبي المالي العالمي» تدير بصفة مُشتركة استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 1 تريليون دولار.

وأفاد التقرير نقلاً عن مصادر مطلعة بأن شركة «ميلينيوم مانجمنت»، والتي تُعد بمثابة فرع دبي من صندوق التحوط الأمريكي العالمي الشهير «ميلينيوم»، قد عينت نافين تشوبرا، والذي يمتلك خبرة عريضة من العمل في صناديق التحوط المرموقة في نيويورك ولندن، كي يسهم في توسيع نطاق عمليات الشركة للأسواق الناشئة من دبي.

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