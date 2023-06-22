دبي وجهة الشركات الناشئة لتكنولوجيا العقارات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي، أن دبي باتت وجهة الشركات الناشئة لتكنولوجيا العقارات في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت الموقع في هذا الصدد، إلى التوقعات المتزايدة بوصول حجم قطاع العقارات في دبي إلى 300 مليار درهم، بحلول نهاية عام 2023. وبيّن في تقرير له أن تكنولوجيا الممتلكات، التي يُطلق عليها «PropTech»، هي استخدام تكنولوجيا المعلومات لمساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها.

ونقل الموقع عن رامي طبارة، الشريك المؤسس في منصة الاستثمار العقاري الجزئي «Stake»، قوله: إن جمع دبي بين السوق المتنامي في العقارات، والنظام البيئي القوي لبدء التشغيل، جنباً إلى جنب مع سهولة إجراءات تأسيس الشركات، والضرائب المنخفضة، كل ذلك جعل الإمارة جاهزة للانطلاق نحو تكنولوجيا الممتلكات. وفقاً لتقرير «فيوتشر ماركت إنسايت» لعام 2023، فإن التوقعات المستقبلية لسوق تكنولوجيا الممتلكات العالمي تصل إلى 86.5 مليار دولار في عام 2032، مقارنة بـ 18.2 ملياراً خلال العام الجاري، بمعدل سنوي مركب 17 %. من جهته، قال فيناياك ماهتاني، مؤسس شركة «Proptech» لتأجير العطلات: إن تكنولوجيا الممتلكات في دبي تتمتع بإمكانات هائلة، فهناك مساحة كبيرة للنمو من حيث الاكتشاف والشراء والبيع والوساطة والصيانة والإدارة.

فيما يرى آهان بوجاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيلكهاوس»، أن فرصة الإيجار قصير الأجل في دبي وحدها ضخمة، اليوم بعد 4 سنوات فقط من ترخيص اقتصاد الإيجار قصير الأجل، ما يقرب من 6 % من إجمالي العقارات السكنية المملوكة للتملك الحر في دبي، عبارة عن إيجار قصير الأجل.

وأضاف أن جمع واستخدام البيانات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يساعد المالكين المحتملين والوسطاء ووكلاء العقارات، على الوصول إلى البيانات والرؤى في الوقت الفعلي حول حجم المعاملات في المدينة، قد ساعد أيضاً في تحفيز تطوير حلول تكنولوجيا الممتلكات.

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