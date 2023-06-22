«شراع» يتوج شركات ناشئة بجوائز «تحدي بوابة الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أسماء الفائزين في «تحدي بوابة الشارقة 2023»، المنافسة العالمية التي تحظى بدعم وزارة التغير المناخي والبيئة وكرمت هذا العام الشركات الريادية التي تقدم حلولاً عملية مبتكرة للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه العالم .

وشهد التحدي مشاركات من 22 دولة حول العالم، حيث تم اختيار الفائزين من بين 10 شركات تأهلت للقائمة القصيرة من 8 دول وهي: ألمانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وهنغاريا، وبولندا، وجزيرة مان، والهند، إلى جانب الإمارات.

وفازت شركة «كاندام تكنولوجيز» (Candam Technologies) من إسبانيا بفئة «تحويل إدارة النفايات»، حيث اختارت «مجموعة بيئة» الشركة الفائزة، تقديراً للحلول المبتكرة التي قدمتها في إدارة النفايات من خلال التكنولوجيا الميسورة التكلفة، عبر مبادرات «أعد واربح» التي تسهم في دعم الاقتصاد الدائري.

وفي فئة «تحقيق صافي الانبعاثات الكربونية»، فازت شركة «غرين فيوتشر بروجيكت» (Green Future Project) من دولة الإمارات، والتي اختارتها «مدينة الشارقة المستدامة» دعماً لجهودها الاستثنائية في تقديم حل شامل من «البرمجيات الخدمية» .

وأقيم حفل تكريم الفائزين خلال «منتدى شراع للاستدامة»، الذي جمع الجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات الناشئة، والأوساط الأكاديمية، والجهات المعنية.

وحصلت الشركتان الفائزتان على عقود تجارية قدرها 250 ألف درهم لكل منهما، إلى جانب الاستفادة من المزايا والحوافز الرائدة التي تقدمها الشارقة، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ).

وفي كلمتها التي خاطبت فيها الفائزين بالتحدي، وصناع التغيير المشاركين في المنتدى، أكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أن كلا المشروعين الفائزين، وكافة المشاركات التي تم تقديمها للتحدي، قد قدمت حلولاً عملية قادرة على تحقيق رؤية العالم حول الاستدامة.

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